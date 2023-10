Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF będzie dr hab. Wojciech Rafałowski z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Z autorem książki "Kampanie parlamentarne w Polsce” zajrzymy za kulisy trwającego wyścigu wyborczego. Ocenimy dotychczasowe zabiegi partii, by przekonać do siebie wyborców, ale też spróbujemy przewidzieć, co jeszcze czeka nas do przyszłego piątku, gdy zapadnie cisza wyborcza.

dr hab. Wojciech Rafałowski / Archiwum prywatne Dr. Rafałowskiego zapytamy też, jakimi sztuczkami próbują nas zaczarować politycy i czy dajemy się na nie nabrać. A skoro polityka to dziś przede wszystkim emocje, to padnie też pytanie, na które z nich stawiają poszczególne komitety wyborcze. I wreszcie, co z sondażami, także exit poll, które często rozmijają się z rzeczywistością.

Zobacz również: Woydyłło-Osiatyńska o wyborach: Niosą ze sobą niebywałą obietnicę, ale też wielki niepokój