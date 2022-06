„Nie ma znaczenia, czy Jarosław Kaczyński jest w rządzie, czy poza rządem. Chciałbym, żeby Jarosław Kaczyński podał się do dymisji z funkcji naczelnego szkodnika Polski. Jak się z tej funkcji poda do dymisji, to będziemy mieli lepszą Polskę” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Platformy Obywatelskiej Mariusz Witczak. „Jest odpowiedzialny za politykę od 2015 roku w Polsce. I jest odpowiedzialny za wszystkie złe rzeczy, które przez te lata się zdarzyły. Z tego punktu widzenia szkodzi. Bardzo mocno zmienił Polskę i to w taki sposób, który odchodzi od tego kursu, który był przez lata zdrowym kursem. To jest kurs chory” – dodaje.

Słowa Donalda Tuska, że "mieszkanie jest prawem człowieka" to wyrażenie pewnej idei - tłumaczył Witczak. "Z rynkowego punktu widzenia mieszkanie jest towarem i tak będzie. Natomiast w różnych kontekstach jest też prawem. Jest prawem, jeśli dziedziczymy. Jest też prawem w zamożnym państwie, dla młodego pokolenia, żeby miało odpowiedni start życiowy" - mówił.

Poseł tłumaczył, że świat się zmienia i muszą pojawiać się instrumenty wyrównujące szanse. “W naszym programie mówimy o zbudowaniu sieci tanich mieszkań pod wynajem tak, aby czasowo młody człowiek przez 3-4 lata, na początku drogi zawodowej, czy budowania rodziny - jeśli nie stać go na kupno mieszkania, jeśli nie stać go na zaciągnięcie kredytu lub nie dostanie mieszkania od rodziców - miał szansę na tani wynajem. To daje się zrobić we współpracy z samorządami" - mówił rozmówca Roberta Mazurka.

Robert Mazurek, RMF FM: Dostał pan już dzisiejsze przekazy dnia?

Mariusz Witczak: Nie.

Ojej, to będzie pech, bo wczoraj wszyscy jechaliście tym samym, pan również, uznając, że w zasadzie Jarosław Kaczyński jest politykiem bez żadnego znaczenia, nie tak jak niektórzy z naszych słuchaczy. I w zasadzie to wszystko jedno, czy jest w rządzie, czy go nie ma.

No nie do końca jest bez znaczenia.

Pozwoli pan, że zacytuję Mariusza Witczaka, czyli pana: "nie ma żadnego znaczenia czy Kaczyński jest w rządzie, czy poza nim".

Ale to proszę do końca przeczytać.

Tak: "jako wicepremier i jako prezes tak samo szkodzi Polsce". No przecież wiadomo, że szkodzi, oczywiste.

No właśnie, więc chcę powiedzieć, że nie ma znaczenia rzeczywiście czy jest w rządzie, czy jest poza rządem. Chciałbym, żeby Jarosław Kaczyński podał się do dymisji z funkcji naczelnego szkodnika Polski. Jak się tej z funkcji poda do dymisji, to wtedy będziemy mieli lepszą Polskę.

Czyli dzisiaj wszyscy będą pisać, żeby się podał do dymisji z funkcji naczelnego szkodnika. Taki przekaz poszedł?

To nie jest kwestia przekazu, tylko to jest kwestia merytoryczna, panie redaktorze.

Panie pośle, śmieję się dlatego, że przez cały czas mówiliście ludziom. że prezydent nieważny, bo i tak o wszystkim decyduje Kaczyński, premier nieważny, bo we wszystkim musi słuchać Kaczyńskiego. Ale jak odchodzi Kaczyński, to mówicie że Kaczyński nieważny.

Nie. Choćby nawet w treści tego tweeta, którego zamieściłem nie wynika wcale to, że Jarosław Kaczyński jest osobą nieistotną. Jest odpowiedzialny za politykę od 2015 roku w Polsce i jest odpowiedzialny za wszystkie złe rzeczy, które przez te lata się zdarzyły. I z tego punktu widzenia szkodzi. Bardzo mocno zmienił Polskę...

On też tak uważa.

No ja wiem. I to zmienił w Polskę w taki sposób, że odchodzi od tego kursu, który był przez lata zdrowym kursem. To jest kurs chory.

Panie pośle, kiedy Platforma zacznie rozdawać mieszkania?

Nie mamy w programie takiego pomysłu.

Ale mieszkanie jest prawem człowieka i nie może być wyłącznie marzeniem czy towarem - to słowa waszego przywódcy Donalda Tuska.

To jest wyrażenie pewnej idei...

Ale jak coś jest prawem człowieka to znaczy, że należy się każdemu niezbywalne. Z samego faktu urodzenia mam swoje prawa jako człowiek.

Z rynkowego punktu widzenia mieszkanie jest towarem i nim będzie.

Zdaniem Donalda Tuska jest prawem, a nie towarem.

Jest towarem w kategoriach rynkowych, natomiast w różnych kontekstach jest też prawem. Jest prawem jeżeli dziedziczymy, ale jest też prawem w zamożnym państwie dla młodego pokolenia tak, żeby młode pokolenie mogło mieć odpowiedni start życiowy.

Panie pośle, ludzie rozumieją pewne rzeczy dość jasno. Jak Donald Tusk przychodzi i mówi młodym ludziom, z którymi się spotyka, że on ich doskonale rozumie, bo sam był kiedyś młody i sam był kiedyś biedny i mówi im, że mieszkanie w zasadzie jest ich prawem, bo jest prawem człowieka, no to ludzie mają prawo powiedzieć: dobra, to kiedy nam dacie mieszkanie.

Polska jest coraz bardziej zamożnym państwem. Świat się zmienia i w tych warunkach muszą pojawić się instrumenty, które będą wyrównywały szanse. To jest nawet bardzo liberalne podejście.

To może na początek zacznijcie rozdawać swoje mieszkania? Robert Kropiwnicki na dziesięć, jest posłem Platformy, niech odda chociaż z pięć.

Mówiąc serio, nie żartując sobie...

Myśli pan, że Donald Tusk żartował?

Nie, właśnie pan żartuje. Chcę powiedzieć, że jeżeli myślimy o wyrównywaniu szans, jeżeli myślimy o wzmocnieniu młodego pokolenia, to młode pokolenie potrzebuje na start dosyć łatwej łatwej drogi do znalezienia mieszkania. W naszym programie mówimy o zbudowaniu sieci tanich mieszkań pod wynajem tak, aby czasowo młody człowiek przez 3-4 lata, na początku drogi zawodowej, czy budowania rodziny - jeśli nie stać go na kupno mieszkania, jeśli nie stać go na zaciągnięcie kredytu lub nie dostanie mieszkania od rodziców - miał szansę na tani wynajem. To daje się zrobić we współpracy z samorządami.

Ciągle nie usłyszałem, czy Platforma zacznie rozdawać te mieszkanie, czy nie. Bo tak sobie pomyślałem: macie osiem sejmików, macie miasta, w których rządzicie i dotychczas nie rozdawali mieszkań. Teraz słyszę, że to jest prawo człowieka i myślę sobie: to fajnie, wreszcie będzie to prawo realizowane. A pan mówi: będą szanse.