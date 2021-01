„Donald Tusk jest aktywny w mediach, rozmawia z wieloma ludźmi, dzwoni, natomiast w niedzielę nic nie napisał. Byłem tym zdziwiony, ale taka jest jego decyzja. Widać uznał, że być może ściągnie to na niego negatywną uwagę” – powiedział Tomasz Siemoniak w Porannej rozmowie w RMF FM komentując obchody 20-lecia Platformy Obywatelskiej. „PO nigdy nie słynęła z hucznego świętowania ważnych rocznic” – dodał wiceszef Platformy Obywatelskiej. Robert Mazurek zapytał swojego gościa także o ostatnich odejściach Anny Muchy i Jacka Burego z partii. "To przykra wiadomość. Nie chcę mówić, że nic się nie stało" - przyznał polityk.

Wideo youtube

Siemoniak o odejściach z PO: To przykra wiadomość. Nie chcę mówić, że nic się nie stało

"To przykra wiadomość. Nie chcę tego minimalizować i mówić, że się nic się nie stało, natomiast polityka ma to do siebie, że jest nieprzewidywalna i ktoś czasem z różnych powodów odchodzi, potem może wracać albo i nie" - tak Tomasz Siemoniak w Porannej rozmowie w RMF FM skomentował odejście Joanny Muchy i Jacka Burego z Platformy Obywatelskiej. Politycy zasilili szeregi Polski 2050 Szymona Hołowni. "Nie uważam, że Platforma straciła moc wygrywania. Rafał Trzaskowski w ostatnich wyborach, w zeszłym roku uzyskał bardzo przyzwoity wynik, choć przegrał" - dodał wiceszef PO przyznając jednocześnie, że w środowisku mówi się o kolejnych odejściach z Platformy.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tomasz Siemoniak o świętowaniu 20-lecia PO: Tusk nic nie napisał

"Trochę się dziwię Szymonowi Hołowni, że tak bardzo chce tworzyć koło poselskie. Dobrał dwie posłanki o dość lewicowych poglądach i mocnego liberała w senacie. Zobaczymy, co dalej" - zaznaczył gość Roberta Mazurka.

Tomasz Siemoniak o przedsiębiorcach, którzy łamią obostrzenia: Działanie przeciwko prawu nie jest metodą

"Nie jest metodą działanie przeciwko prawu, przepisom, nawet jeśli one są wątpliwe" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Siemoniak w kontekście przedsiębiorców, którzy otwierają swoje biznesy mimo koronawirusowych restrykcji. "Bronimy przedsiębiorców. Przedstawiliśmy mnóstwo różnych rekomendacji, jako Platforma" - zastrzegł jednak wiceszef PO.

Wkrótce pełna treść rozmowy.