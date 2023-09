"Można mieć inne plany zawodowe, mam pewien inny pomysł na swoje życie zawodowe, co nie zmienia faktu, że do końca kadencji jestem posłem, wykonuję mandat, pomagam w kampanii, w PO jestem i zostaję" - zapowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Sławomir Neumann. Obecny poseł PO nie startuje w najbliższych wyborach parlamentarnych.

Dopytywany o postawienie Andrzeja Dudy przed Trybunałem Stanu Neumann mówił, że przez ostatnie kilkanaście lat jedyną osobą, która stanęła przed Trybunałem Stanu był Emil Wąsacz. Bardziej wierzę w niezależną prokuraturę niż w Trybunał Stanu - zauważył gość Roberta Mazurka. Nie ma przedawnień takich zachowań, jeżeli ktoś łamał prawo, za to łamanie prawa musi ponieść odpowiedzialność. Nie może być tak, że będziemy patrzeć, jak ktoś dewastuje Polskę, łamie prawo, jest rozkradany majątek. Grubej kreski nie będzie, prawo musi być prawem, a sprawiedliwość musi być sprawiedliwością prawdziwą - stwierdził Neumann.

Robert Mazurek pytał swojego gościa o to, jak wyobraża sobie współpracę ustawodawczą z prezydentem, gdyby obecna opozycja wygrała wybory. Kiedy PiS przegra wybory, a to stanie się 15 października, to ten główny ciężar, który ciąży na Andrzeju Dudzie i ten strach przed wszechwładnym i wszechmocnym prezesem się skończy, bo prezes będzie już bezsilny i wtedy łatwiej mu będzie podpisywać ustawy, niż je wetować - ocenił Neumann. Nie ma powodu, żeby go coś tak mocno trzymało za gardło, jak dzisiaj - dodał.

Pytany o to, czy opozycja dzieli się już stanowiskami, Neumann stwierdził, że "jedyną osobą, która może mówić o jakimś stanowisku to Donald Tusk jako premier". Wszyscy ludzie, którzy marzą o jakichś stanowiskach, powinni jeszcze przez dwa tygodnie ciężko pracować, a potem myśleć o stanowiskach - radził.

Neumann przyznał też, że ma nadzieję, iż Trzecia Droga i Lewica wejdą do Sejmu.