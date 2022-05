"Jestem przeciwnikiem myślenia o Putinie jako o oszalałbym przywódcy - to zimny, cyniczny gracz, który na zimno rozgrywa tę operację" - oceniał w Porannej rozmowie w RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. "Na tym etapie nic nie wskazuje na to, żeby broń nuklearna miała być użyta. Ale wykorzystanie innych rodzajów broni - zakazanych lub częściowo zakazanych - albo próba prowokacji, tak żeby zrzucić winę na Ukraińców, jest możliwa. Ale na pewno dzisiaj tego Władimir Putin (podczas parady z okazji dnia zwycięstwa - przyp. red.) nie będzie tego mówił" - zaznaczył gość Roberta Mazurka.

Przydacz: Nic nie wskazuje na to, żeby broń nuklearna miała być użyta Jakub Rutka / RMF FM

Marcin Przydacz podkreślał, że dyskusja dotycząca zakazu importu rosyjskiej ropy jest bardzo zaawansowana na poziomie UE. Są takie państwa, które są niestety w prawie 100 proc. uzależnione od importu rosyjskiej ropy. Uważają, że ten okres powinien być dłuższy. Słowacy, Węgrzy mówią, że potrzebują dwa, trzy lata - przyznawał wiceszef MSZ. Pokój w Europie nie ma czasu czekać na to dostosowanie się - zaznaczył. UE działa na zasadzie konsensusu, rzeczywiście 27 państw musi się zgodzić, ale jestem przekonany, że do zgody wszystkich państw dojdzie. Pytanie o szczegóły - stwierdził Przydacz.

Zlokalizowaliśmy szereg firm w Europie i w samej Rosji, które starają się pomagać niejako rosyjskiemu reżimowi. Część z nich lobbuje na rzecz odpowiednich rozwiązań korzystnych dla Rosji - mówił wiceminister spraw zagranicznych. Uważamy, że tego typu firmy również powinny być objęte sankcjami. Trwa dyskusja w UE, czy wszystkie, w jakiej kolejności. My uważamy, że trzeba iść jak najdalej - zaznaczył.

Robert Mazurek dopytywał swojego rozmówcę o pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Przydacz powtórzył słowa Michała Dworczyka, że "jesteśmy na ostatniej prostej i niewiele nas już dzieli od zakończenia tego procesu". KE nie udziela tych środków, mimo braku podstaw prawnych do tego działania - stwierdził Przydacz.

To Unia Europejska, konkretnie Komisja Europejska podejmuje albo nie podejmuje odpowiedniej decyzji, zupełnie z pominięciem przepisów prawa. Nie ma takiego przepisu traktatowego, który by pozwalał KE na blokowanie tych środków. W sytuacji, w której KE podejmuje decyzje, przy braku podstawy prawnej, w zasadzie działając niepraworządnie, to trudno mieć zarzut do polskiej dyplomacji - mówił w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Marcin Przydacz.

