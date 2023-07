Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Przemysław Wipler, były poseł PiS, dziś polityk Konfederacji, który ma być jedynką listy tego ugrupowania do Sejmu w okręgu toruńskim. Po co po 8 latach chce wrócić do parlamentu. Czy chciałby zostać łącznikiem między Konfederacją, a swą byłą partią? Czy podobnie jak Sławomir Mentzen i Jarosław Kaczyński również wyklucza możliwość bliższej powyborczej współpracy obu formacji? A może według niego Konfederacja powinna wesprzeć ewentualny przyszły rząd tworzony przez dzisiejszą opozycję?

Przemysław Wipler / Bartłomiej Zborowski / PAP Naszego gościa zapytamy też, jak zapatruje się na pomoc, której Polska udziela Ukrainie i Ukraińcom tu w kraju. Czy nie rażą go antyukraińskie i prorosyjskie wypowiedzi niektórych polityków Konfederacji, np. Grzegorza Brauna czy Janusza Korwin-Mikkego? A co sądzi o słynnej "piątce Mentzena" - czy Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej? Czy dobrze się stało, że Trybunał Konstytucyjny zaostrzył prawo dot. aborcji?