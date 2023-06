​W studiu RMF FM jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen oraz założyciel i były szef Nowoczesnej Ryszard Petru toczyli debatę na tematy gospodarcze. Dyskusja dotyczy m.in. 500+, wieku emerytalnego, wynagrodzenia minimalnego czy podatku VAT. Kto w tej dyskusji okazał się większym liberałem, a kto zaprezentował jako lepszy obrońca interesów przedsiębiorców? Czy liberałowie przekonają, że chcą zadbać także o gorzej zarabiających?

Obaj panowie chcą startować w jesiennych wyborach do parlamentu - Mentzen widzi się w ławach poselskich, Petru - w Senacie. Zobaczcie jak odpowiadają w debacie w RMF FM, którą prowadzą Krzysztof Berenda i wicenaczelny "Dziennika Gazety Prawnej" Marek Tejchman.

Co zrobić z 500+?

Nie można podnosić 500+. Nie można waloryzować tej kwoty - stwierdził Sławomir Mentzen, bo, jak zauważył, z czasem inflacja zjada to świadczenie. Mamy bardzo niską demografię, współczynnik wynosi obecnie 1,26 i jest niższy, niż przed wprowadzeniem 500+. Program nie zdaje rezultatu - podkreślił.

Należy wprowadzić próg dochodowy, żeby tylko osoby niezamożne otrzymywały to świadczenie. Dzisiaj 25 proc. pieniędzy z 500+ trafi do 20 proc, najbogatszych Polaków - powiedział Ryszard Petru. Jego zdaniem przy dochodach powyżej 2,5 tys. zł na osobę 500+ nie powinno przysługiwać.

Jaki wiek emerytalny powinien obowiązywać w Polsce?

Petru: Proponuję wiek emerytalny równy dla kobiet i mężczyzn. Możemy zacząć od 62 lat, ale potem bardzo mocne zachęty do tego, żeby ludzie dłużej pracowali. 500 zł wyższa emerytura za dodatkowy rok pracy.

Mentzen: Nie należy ruszać wieku emertytalnego, natomiast trzeba zrobić wszystko, żeby Polacy trochę później przechodzili na emeryturę. Stąd moja propozycja, żeby emeryci byli traktowani tak jak studenci - żeby nie musieli płacić składek ZUS ani podatku dochodowego.

Ile powinna wynosić płaca minimalna?

Płaca minimalna w Polsce rośnie strasznie szybko. Jeszcze w 2015 r. pobierało ją 1,3 mln Polaków, teraz 3 mln, w przyszłym roku 3,6 mln - zauważył Sławomir Mentzen. Jak dodał, doszło do zbyt dużego spłaszczenia wynagrodzeń w Polsce. Płaca minimalna powinna być zróżnicowana geograficznie, powiatowo. W Warszawie powinna być inna niż w Lipnie - stwierdził.

Ryszard Petru również opowiedział się za ustalaniem poziomu wynagrodzenia minimalnego dla poszczególnych powiatów. Jego zdaniem najniższe wynagrodzenie powinno być wyliczane jako 40 proc. średniej płacy z regionu.

Czy Polska powinna przystąpić do strefy euro?

Petru: Tak, powinna. Nie zarabiamy na różnicy kursowej i jest to strefa, która gwarantuje bezpieczeństwo. Pytanie, czy wolimy mieć Glapińskiego, jako gwaranta bezpieczeństwa, czy panią Lagarde (Dyrektor Zarządzający Międzynarodowego Funduszu Walutowego - przyp.red.). Czy wolimy stabilność i niższą inflację - jak w strefie euro, czy wyższą, jak u nas.

Mentzen: Strefa euro nigdy nie była optymalną strefą walutową. Co najwyżej kraje Niemcy, kraje Beneluksu, czy Austria. Stąd problemy gospodarcze Włoch Grecji, czy Hiszpanii. Włochy w latach 90. były na poziomie Niemiec. Tak dla złotówki, nie dla Glapińskiego.

Czy prywatyzować kluczowe spółki państwa?

Mentzen: Nie prywatyzowałbym Orlenu bo kupi go inna spółka państwowa, tylko nie polska - np. rosyjska lub niemiecka. Natomiast trzeba odpolitycznić spółki skarbu państwa. Nie powinno tam być miejsca dla polityków tylko ludzi którzy mają doświadczenie w zarządzaniu dużymi spółkami w prywatnym biznesie.

Petru: Jestem zwolennikiem prywatyzacji. Nie ma powodu, by stacje benzynowe były państwowe. Kupno państwowej firmy przez państwową firmę nie jest prywatyzacją. A 100 mld zł może zasilić budżet państwa.

13 i 14 emerytury - zostawić, czy likwidować?

Petru: 13 i 14 emerytur nie powinno być. Emerytury nie mogą być prezentami. Emerytura ma być z moich składek. Ważne żeby były wyższe wynagrodzenia a emerytury waloryzowane i przez to wyższewyższe. 13-14 muszą zostać zlikwidowane.

Mentzen: Oczywiście że trzeba zlikwidować. Stopa zastąpienia to jest 54 proc. Młodzi, którzy przejdą na emeryturę za 30-40 lat dostaną 20-25 proc. ostatniego wynagrodzenia. Nie ma powodu by teraz w podatkach dopłacali do emerytów którzy mają teraz 54 proc. wynagrodzenia.

Petru pyta Mentzena: Jak zagłosowałby Pan w referendum o pozostaniu w UE

Mentzen: UE, która zapewnia swobodę poruszania, przepływu kapitału, usług, osób jest świetnym rozwiązaniem - mówił polityk Konfederacji, ale nie chciał udzielić jednoznacznej odpowiedzi, jak zagłosowałby w ewentualnym referendum.

Mentzen pyta Petru: Czy PiS i PO ścigają się na populistyczne programy?

Petru: Partia, która nas łupie od 8 lat - to jest PiS. Na ich rządach najbardziej stracili przedsiębiorcy.

Czy Petru i Mentzen dopuszczają jakiekolwiek świadczenia socjalne?

Petru: Co do zasady jest pomoc społeczna. To najlepsza forma. Wybiera osoby, którym trzeba pomagać i rolą państwa jest właśnie to, by pomagać. Państwo musi pomagać tym, którzy sobie nie radzą.

Mentzen: Kraj powinien pomagać tym, którzy nie mogą pójść do pracy. Nie są w stanie się utrzymać. Wolałbym żeby kompetencje zostały przesunięte na poziom samorządów a nie rządu centralnego.

Mentzen pyta Petru: Dlaczego państwo powinno wspierać zatrudnienie wśród kobiet?

Petru: Jeśli nie ma żłobków, nie ma przedszkoli, nie ma elstarycznej formy pracy, to kobietom trudniej znaleźć pracę. Nie ma gdzie dziecka oddać do żłobka. To jest rola państwa, by umożliwić komuś pracę a nie żeby do tego dopłacać.

Petru pyta Mentzenta: Czy mówienie o likwidacji ZUS to żart, czy poważny program wyborczy?

Mentzen: Mam slogan - żeby w Polsce było lepiej trzeba zlikwidować: PIT, CIT, ZUS, VAT, TVP, TVN, PLATFORME I PIS. To oczywiście żart, który większość ludzi rozumie. A wracając do ZUS, jest to oczywista piramida finansowa i dziwię się, że zarząd ZUS jeszcze nie siedzi z przepisów o oszustwie.

