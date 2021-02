"Jeśli Krupówki i Zakopane będą tylko jednym epizodem, to nie mamy się czego bać. Natomiast jeżeli będzie tak, jak w Zakopanem, Zieleńcu, Szczyrku – to może być źle. Jeżeli będziemy powtarzać tego typu zachowania, to będzie bardzo źle" - mówił dr Michał Sutkowski w Porannej rozmowie w RMF FM. Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dodał, że "trzecia fala Covid-19 nie musi nas dopaść". Ale wszystko zależy od nas.

Wideo youtube

"Przeciwko koronawirusowi musimy być zjednoczeni" - apelował w Porannej rozmowie w RMF dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych.

Co z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach? "Powinno być tak, jak jest. Z możliwością dla uczniów klas VIII i klas maturalnych konsultacji przedegzaminalnych" - oświadczył dr Michał Sutkowski.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Planujesz wakacje za granicą? Dr Michał Sutkowski: Nie wybieram się dla przykładu, nie zalecam

Jego zdaniem, na jesienny wzrost zachorowań przyczyniło się właśnie otwarcie szkół. "Musimy być mądrzy po szkodzie" - argumentował. Podkreślał, że dziś gdy w szkole są tylko dzieci z klas I-III nie grozi nam wzrost zakażeń. "Klasy są podzielone, dzieci są w bańkach - to ma dziś znaczenie" - mówił.

Co z wyjazdami na wakacje za granicą? "Nie zalecam. Jest pandemia, jeśli mniej będziemy się ruszać w świecie to będzie mniej koronawirusa, szybciej się go pozbędziemy" - przekonywał nasz gość.

Sutkowski o obowiązku noszenia maseczek chirurgicznych: Dobry pomysł. Bawełniane niewiele pomagają

"To z punktu widzenia medycznego jest dobrym pomysłem" - tak dr Michał Sutkowski ocenił pomysł wprowadzenia obowiązku noszenia maseczek chirurgicznych. Gość Porannej rozmowy w RMF FM podkreślał, że bawełniane maseczki "niewiele tutaj niestety pomagają".

"Niektóre państwa europejskie tak robią. Niemcy już wprowadzają w swojej legislacji obowiązek noszenia masek z włókniną" - tłumaczył prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych.

Lekarz mówił, że do jego przychodni przychodzą coraz młodsi pacjenci z koronawirusem. "I to nie dlatego, że zmarły osoby starsze, ale rzeczywiście te osoby młodsze po prostu zachowują się dość swobodnie, łapią infekcje" - tłumaczył.

"Te młody osoby zwykle późno się zgłaszają do nas, zwykle lekceważą objawy, zaczynają się sami leczyć - a to antybiotykiem, który gdzieś tam w domu leżał, a to jakimiś sterydami wziewnymi od dziecka, a to jakimiś lekami przeciwzakrzepowymi od babci. I to jest bardzo źle" - powiedział Sutkowski. W jego ocenie, "po 10 dniach" infekcji, "to jest tragedia".

"Nie jest zrobiony test, trzeba szybko, na łapu-capu ten test robić. Ja zachęcam do dzwonienia z pierwszymi objawami. To nie zawsze musi być koronawirus, chociaż on przeważa" - apelował do słuchaczy RMF FM ekspert.