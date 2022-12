"Jest już projekt ustawy dotyczący kamienia milowego związanego z praworządnością. Wydaje się, że on jest kluczowy, jeśli chodzi o opór w Komisji Europejskiej w dostarczaniu Polsce należnych jej pieniędzy. Tę sprawę jesteśmy w stanie załatwić" – zapewniał w Porannej rozmowie w RMF FM wiceminister kultury Jarosław Sellin. „Będzie sprawdzian zarówno dla naszej opozycji – czy ona chce tych pieniędzy dla Polski poprzez głosowanie nad tą ustawą, którą przygotowaliśmy - i dla Komisji Europejskiej – czy ona naprawdę kieruje się dobrą wolą w stosunku do Polski” – powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości. "Czy Zbigniew Ziobro zgodzi się na tę ustawę?" - dopytywał swojego gościa Robert Mazurek. "Ta ustawa przewiduje, że sprawy dyscyplinarne sędziów będą przeniesione z Sądu Najwyższego do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ja nie widzę powodu, dlaczego taka zmiana miałaby być jakoś kontestowana w ramach Zjednoczonej Prawicy" - ocenił wiceminister.

W trakcie rozmowy padły też pytania o wczorajsze głosowanie nad wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości. Opozycji nie udało się odwołać Zbigniewa Ziobry. "Głosowałem wczoraj za tym, żeby Ziobro mógł dalej pracować w rządzie, w którym też jestem ministrem. Cieszyłem się. Takie głosowania to jest sprawdzian sprawczości i zwartości rządu" - przyznał Sellin. Wiceszef resortu kultury powiedział też, że w "sytuacja w sądach nie jest obecnie najlepsza". "To Polacy wiedzą od lat. W różnych wymiarach jest gorzej ze względu np. na bojkot jakiejś części elity sędziowskiej. Sądownictwo reformujemy, ale z dużym oporem materii zarówno zewnętrznej i wewnętrznej, dlatego to nie jest łatwe" - podkreślił Sellin.