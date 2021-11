„Problem jest dzisiaj taki, że teraz projekt pokazuje, że sędzia pokoju nie musi mieć żadnego doświadczenia prawniczego. Można też wybrać niemądrych ludzi” – mówił Sławomir Neumann w Porannej rozmowie w RMF FM. W ten sposób komentował podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę projekt ustawy o sądach pokoju oraz projekt ustawy – przepisów wprowadzających ustawę o sądach pokoju. Poseł przyznał, że wstrzymałby się na razie z poparciem tego projektu. „Jeżeli uważamy, że głos ludu będzie najlepszym rozwiązaniem problemów prawnych, to możemy się na tym przejechać” – dodał gość Roberta Mazurka.

Trzeba poczekać do tego, co będzie po pracach w Sejmie. Projekt to jedno, co wychodzi po pracach w Sejmie, to drugie - przekonywał Neumann. Prezydent Andrzej Duda podpisał wczoraj inicjatywę ustawodawczą dot. projektu ustawy o sądach pokoju oraz projektu ustawy - przepisów wprowadzających ustawę o sądach pokoju. Sędziami pokoju będą mogły zostać osoby powyżej 29 roku życia z wykształceniem prawniczym i z co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym. Osoby, które będą chciały zostać sędziami pokoju, będą zgłaszały się na listę zainteresowanych, która w pierwszej kolejności będzie trafiała do Krajowej Rady Sądownictwa. Następnie wszystkie te osoby, które w przekonaniu KRS będą spełniały warunki ustawowe do tego, by zostać sędzią pokoju, będą poddane wyborom powszechnym - tłumaczył Duda.

Osoba, która zostanie wybrana na urząd sędziego pokoju, będzie sprawowała ten urząd przez sześć lat i po sześciu latach nie będzie mogła ponownie na ten urząd kandydować - poinformował Duda.

