Czy debata jakkolwiek wpłynie na przekonanie nieprzekonanych? Czy Rafał Trzaskowski powinien podpisać deklarację Mentzena? Czy wojna na marsze ma sens? W jaki sposób koalicja chce zmobilizować swoich wyborców do liczniejszego pójścia do urn w drugiej turze? O to zapytamy w Porannej rozmowie w RMF FM minister edukacji Barbarę Nowacką.

Barbara Nowacka / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM Z ministrą edukacji porozmawiamy nie tylko o kampanii i potrzebie mobilizacji w walce o zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Nie zabraknie też pytań o polską szkołę. Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!