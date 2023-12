Prezydent będzie wieczorem w Sejmie i zaprosi Donalda Tuska do sejmowego gabinetu, żeby ustalić termin zaprzysiężenia nowego rządu, najprawdopodobniej będzie to 13 grudnia - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Marcin Mastalerek. Jak zapewnił, nie będzie otwierał szampana z okazji końca rządów PiS-u.

Mastalerek o zaprzysiężeniu rządu: Wieczorem prezydent zaprosi Tuska Michał Dukaczewski / RMF FM

Wszystko wskazuje, że dziś w Sejmie rząd Mateusza Morawieckiego nie otrzyma wotum zaufania i w drugim kroku zostanie powołany rząd Donalda Tuska. Nie będę otwierał szampana, bo serce mam po prawej stronie, jeszcze na studiach zapisałem się do Prawa i Sprawiedliwości. Dość dobrze przyjmuję wyroki wyborców, taka jest demokracja, raz rządzą jedni, raz drudzy, politycy zbyt często o tym zapominają - mówił Mastalerek.

Gość Roberta Mazurka nie zgodził się z sugestią, że to PiS osiem lat temu wyniósł do władzy Andrzeja Dudę. Na odwrót, to prezydent wyniósł PiS do władzy w 2015 roku - zaznaczył.

Kiedy możliwe jest zaprzysiężenie nowego rządu? Wieczorem w Sejmie będzie pan prezydent i zaprosi Donalda Tuska do sejmowego gabinetu prezydenta RP, żeby ustalić termin, najprawdopodobniej 13 grudnia. We wtorek prezydent jest w Genewie na szczycie ONZ - powiedział Mastalerek.

Mastalerek: Prezydent chce współpracować z rządem Tuska

Mastalerek był pytany, jak prezydent zniesie współpracę z nowym rządem. Przed prezydentem 20 miesięcy prezydentury i będzie chciał jak najlepiej wypełniać swój urząd. Jak będzie wyglądała współpraca, zależy tylko od Donalda Tuska, bo ręka wyciągnięta prezydenta Dudy oczywiście jest. Chce współpracować przy najważniejszych sprawach - mówił gość RMF FM.

Szef gabinetu prezydenta był też pytany o współpracę Andrzeja Dudy z ministrami nowego rządu. Współpraca z każdym z ministrów będzie wyglądała inaczej, ta koalicja nie jest spójna, składa się z trzech obozów. Myślę, że łatwiej będzie współpracować z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a pewnie trochę trudniej z oczywistych względów z Radosławem Sikorskim, który jest szefem MSZ. Trzeba zakładać dobrą wolę. Są oczywiście sprawy, w których prezydent się nie dogada z premierem - powiedział Mastalerek.

Mastalerek o ewentualnej wymianie ambasadorów

Polityk pytany był także o ewentualną wymianę polskich ambasadorów po zmianie rządu w kraju. Czy można spodziewać się hurtowej wymiany ambasadorów? Nie wyobrażam sobie, Polska musi mieć swoich przedstawicieli za granicą, a wybór ambasadorów to jest bardzo skomplikowana sprawa. To będzie źle wpływało na działalność Polski za granicą. To byłoby psucie państwa i zły sygnał za granicą - mówił.

Robert Mazurek pytał też o nominację Artura Sobonia. Były wiceminister finansów został członkiem zarządu NBP. To była inicjatywa prezesa Glapińskiego, uzgodniona z premierem, prezydent na końcu tylko to podpisuje. Znam Artura Sobonia i wiem, że jest to merytoryczny parlamentarzysta - mówił Mastalerek.