Jednostki holenderskiej marynarki wojennej eskortowały w sobotę trzy rosyjskie okręty na Morzu Północnym - poinformowało ministerstwo obrony Niderlandów. Rosyjski zespół składał się z fregaty, okrętu podwodnego i holownika.

W komunikacie resortu obrony napisano, iż rosyjskie jednostki wpłynęły na teren wyłącznej strefy ekonomicznej Holandii na Morzu Północnym i były prawdopodobnie w drodze na Morze Śródziemne.

Zgodnie z prawem międzynarodowym okręty rosyjskie miały prawo przepłynąć przez tę część Morza Północnego, jednak były eskortowane przez jednostki holenderskiej marynarki wojennej - jak określiło to ministerstwo obrony - "dla podkreślenia czujności".



W marcu holenderska marynarka wojenna eskortowała na Morzu Północnym inną grupę okrętów rosyjskich, a w 2022 roku zawrócono rosyjską jednostkę. Według wywiadu wojskowego MIVD udaremniono wówczas akcję sabotażową.



Służby specjalne Niderlandów alarmowały niedawno, że rosyjskie statki mapują kable internetowe, gazociągi oraz farmy wiatrowe u wybrzeży Holandii. Może to oznaczać przygotowania do sabotażu infrastruktury energetycznej kraju.