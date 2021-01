"Joe Biden miał pewną wypowiedź negatywną na temat obecnej sytuacji w Polsce. W jego otoczeniu jest wielu doradców, którzy mają do Polski poważne pretensje. To zapewne znajdzie przełożenie na decyzje czy wystąpienia samego prezydenta" - ocenił w Porannej rozmowie w RMF FM amerykanista prof. Zbigniew Lewicki. "Nie wiem, czy Trump lubił prezydenta Dudę - być może tak. Być może lubił tłumy wiwatujące na jego cześć jak był w Polsce... To była kalkulacja polityczna. Trump chciał mieć z Polską jak najlepsze relacje jako równoważnik do kiepskich relacji z Niemcami. Biden tego nie będzie potrzebował, bo będzie otwierał się na Europę" - dodał gość RMF FM.

