„Mieć (w szeregach) kogoś takiego jak Monika Jaruzelska i nie wykorzystywać go w kampanii do Sejmu to jest działanie na szkodę listy” – mówił były premier, obecnie europoseł Leszek Miller w Porannej rozmowie w RMF FM. przypomniał, że w ubiegłorocznych wyborach samorządowych „z listy SLD Lewica Razem do Rady Warszawy startowały 72 osoby, dostała się z tej listy jedna osoba” – właśnie Monika Jaruzelska. „Rok temu udowodniła, że ma liczny elektorat i że ten elektorat, jeszcze pomnożony przecież, mógłby spowodować dobry wynik warszawskiej listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej” – podkreślił polityk.

Dopytywany, czy w wyborach do Senatu odda swój głos właśnie na Jaruzelską, odparł: "Gdybym był w Warszawie, to chętnie bym na nią zagłosował, tak samo, jak zagłosowałbym na Piotra Gadzinowskiego na liście Sojuszu Lewicy Demokratycznej. A gdybym miał głosować na kogoś spoza tej listy - to na Katarzynę Piekarską. Ale pojadę prawdopodobnie do gminy Rychwał (...)nadano mi godność honorowego obywatela i w związku z tym czuję się moralnie zobowiązany, by w dniu święta polskiej demokracji oddać głos na kandydatów z listy komitetu wyborczego SLD właśnie w tym miejscu".

Robert Mazurek, RMF FM: Były premier Leszek Miller jest w naszym studio. Z psem pan już był na spacerze?

Leszek Miller: Oczywiście. Moja suczka Lola, najlepsza partia na osiedlu, budzi mnie delikatnie - zwykle między godziną 6, a 6:30.

Wie pan, psy na lewicy to teraz bardzo polityczny temat, dlatego pozwoliłem sobie zacząć od tego. Proszę w takim razie uważać i nie chodzić na spacery razem z Moniką Jaruzelską i jej psem, bo to się może źle skończyć.

A dlaczego pan tak myśli?

Pani Anna Maria Żukowska, rzeczniczka SLD, nr 2 na liście w Warszawie napisała, że pies pani Jaruzelskiej chciał, bardzo przepraszam z rana, "Zgwałcić moją sunię, a kiedy ją wzięłam na kolana, podszedł i mi nasikał do butów. Jaki pies, taki pan" - żali się pani Żukowska.

Jeżeli pan chciałby utrzymać w nastroju krotochwilnym, to zadałbym pytanie, a co się stało z butami? Bo ten wątek jest zdaje się bardzo mało znany, a przyzna pan, że jest fascynujący.

Poprosimy dziennikarzy śledczych RMF, żeby zbadali tę historię - co stało się z butami pani Żukowskiej.

Czy one są dalej używane, czy zostały przekazane gdzieś do izby pamięci? Warto by się dowiedzieć.

A to wie pan, że to pan zaczął to wszystko.

Ja?

Oczywiście, że tak. Zaczęło się od tego, że pan skrytykował Annę Marię Żukowską, a później - w odpowiedzi na to, że ona się żaliła, że pan uznał ją za osobistego wroga - pan napisał "To nieprawda, że pani Żukowska jest dla mnie osobistym wrogiem, nikim dla mnie nie jest, jak Ziobro".

Proszę pana, to się nie zaczęło od tego, tylko od tego, że Monika Jaruzelska, której warszawska organizacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej udzieliła rekomendacji, nie znalazła się na liście SLD do Sejmu.

