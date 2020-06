"Komisja jest niechcianym dzieckiem Sejmu, bo ona powstała w konkretnej sytuacji. Po pierwszym filmie Sekielskich była zapowiedź pana premiera Mateusza Morawieckiego. Później była uchwała sejmowa, ale przez 9 miesięcy nic nie zrobiono i znowu kolejny film braci Sekielskich i szybkie działania prezydenta, premiera, Rzecznika Praw Dziecka, którzy wytypowali swoich kandydatów. Natomiast Sejm teraz dopiero będzie głosować" - powiedział gość Porannej rozmowy w RMF FM ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, kandydat do państwowej komisji ds. pedofilii.

Wysłałem zgodnie z procedurą pismo do kurii krakowskiej, dostałem potwierdzenie od kanclerza, że zostało przekazane metropolicie. Czekam na odpowiedź. Jeszcze nie było rozmowy - odpowiedział duchowny na pytanie, czy abp Marek Jędraszewski zgodził się na kandydowanie księdza do komisji.

Dla mnie są ważne dwa działy. Przede wszystkim opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi, nie tylko intelektualnie, które są bezbronne z racji swojej niepełnosprawności, ale także osoby z różnymi problemami psychicznymi, dzieci w depresji, to jest dla mnie najważniejsze. Ale także sprawy kościelne - z wszystkich kandydatów najlepiej znam to środowisko i wiem, gdzie jest ta patologia. Patologia jest w ukrywaniu (przypadków pedofilii - przyp. red. ), złego pojęcia Kościoła wyłącznie, jako pewnej korporacji duchownych, która musi bronić swoich interesów - zwrócił uwagę gość Roberta Mazurka.

To jest bardzo przykra sprawa i przypadek bez precedensu w najnowszej historii Polski, że biskup atakuje drugiego biskupa, prymasa Polski i zarazem delegata ds. ochrony nieletnich. Atakuje wszystkich po kolei. Atakuje panią Martę Titaniec. To są rzeczy skandaliczne, mnie jako księdzu, jest po prostu wstyd, że taki list jest publikowany. To pokazuje, jak silna jest walka w obrębie episkopatu między tymi, którzy rzeczywiście chcą, a takich jest moim zdaniem większość, raz na zawsze rozprawić się z ukrywaniem pedofilii - ­stwierdził ksiądz Isakowicz-Zaleski.