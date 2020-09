„Moja przyszłość zależy od władz Prawa i Sprawiedliwości. Ja się nigdzie nie wybieram, dopóki jestem w Sejmie, będę lojalnie współpracował z PiS” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM były minister środowiska i poseł PiS zawieszony w prawach członka Henryk Kowalczyk. Podkreślił, że nie uważa, żeby cały projekt „Piątka dla zwierząt” – przeciwko któremu głosował – był zły. „W moim przekonaniu jedynym zapisem, który dla mnie był zapisem trudnym do przyjęcia był zapis o ograniczeniu uboju rytualnego” – mówił. Przypomniał także, że prezydent nie musi wetować całej ustawy z powodu jednego zapisu, ale może skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego, gdyż w przeszłości przepis o uboju rytualnym był już kwestionowany przez TK. Rozmówca Roberta Mazurka dodał także, że nie ma nic przeciwko zakazowi hodowli zwierząt na futra. „Jeśli (w ustawie) zostanie zakaz hodowli zwierząt futerkowych, to ja taką ustawę popieram” – mówił Kowalczyk.

