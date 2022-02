"Jarosław Kaczyński wyszedł i powiedział, że takie rzeczy, jak to, że rząd wprowadza prawo i to prawo jest przestrzegane mogą być może gdzieś na zachodzie zadziałać ale doskonale wiemy, że nie w Polsce. To był manifest imposybilizmu" - tak gość Porannej rozmowy w RMF FM - poseł Lewicy Maciej Konieczny - ocenił wczorajsze sejmowe wystąpienie lidera PiS-u w czasie posiedzenia Sejmu, na którym głosowano nad nową ustawą covidową. "Najpotężniejszy teoretycznie człowiek w tym kraju wychodzi i mówi, że on nic nie może" - dodał.

Wideo youtube

Chcemy, żeby były obowiązkowe szczepienia. Nie chcemy, żeby przeszła kompletnie kuriozalna ustawa, która zakłada, że pracownicy mogą pozywać współpracowników za zarażenie ich Covidem. Posiedzenie zostało zwołane po to, żeby procedować tę jedną ustawę, która była idiotyczna w założeniach. Skąd byłoby wiadomo, od kogo człowiek się zaraził? Wszystkie te sprawy upadłyby w sądach - mówił Maciej Konieczny, odnosząc się do przygotowanej przez PiS ustawy covidowej, która została wczoraj odrzucona przez Sejm. Wykonywanie 17 mln testów co tydzień - co zakładała ta ustawa - jest kolejną bzdurą. To się nie wydarzy. To się nie miało prawa wydarzyć - dodał.

Polski Ład nie rozwiązuje problemów polskiego systemu podatkowego. Nie jest on bardziej prosty i sprawiedliwy. Jeszcze bardziej go komplikuje - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Lewicy Maciej Konieczny. Tam są chociażby takie rzeczy, jak niezrozumiały kompletnie ryczałt dla informatyków, którzy są doskonale zarabiającą grupą. On sprawia, że wciąż w polskim systemie podatkowym informatyk zarabiających 30 tys. złotych będzie płacił mniej podatków niż jego sprzątaczka. To nie jest sprawiedliwość - dodał. Ten system jest ekstremalnie skomplikowany - podkreślił gość Roberta Mazurka.