„To jest zapis groźny. On grozi tym, że lekarze nie będą obecni na posterunkach pracy, czyli w poradniach, gdzie również są bardzo potrzebni. Jakby tego nie zorganizować, to bardziej skuteczni są - w sensie możliwości przyjęcia większej ilości pacjentów - kiedy pacjenci się do nich zgłaszają niż jeżeli oni jeżdżą po domach pacjentów (…). Zresztą druga cecha projektu jest również dyskwalifikująca. To znaczy, badanie fizykalne zaprogramowane ustawą nic nie da, ponieważ pacjenta się bada, kiedy trzeba i podejmuje się odpowiednie działania, a nie kiedy nakazuje to zapis ustawy. Ci pacjenci rano zbadani przez lekarza mogą nie mieć żadnych objawów (…), a wieczorem mogą trafić na SOR i to badanie ich przed niczym nie uchroni” – tak o przepisie dotyczącym nakazu badania fizykalnego osób, u których wykryto koronawirusa zawartym w nowej ustawie covidowej mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM lekarz i senator Wojciech Konieczny.

