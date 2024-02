​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, poseł PSL - Trzeciej Drogi. Porozmawiamy z nim m.in. o proteście rolników w Warszawie. Czy Unia Europejska powinna wycofać się z "Zielonego Ładu", od którego - mimo wcześniejszego szerokiego poparcia - dystansują się praktycznie wszystkie główne siły polityczne w Polsce?

Ireneusz Raś / Karolina Bereza / RMF FM

Ireneusza Rasia zapytamy ponadto o kwietniowe wybory samorządowe - o to, jakie szanse na wyborczy sukces ma kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta Krakowa, poseł Łukasz Komarewicz. A co będzie z Warszawą - czy na poparcie PSL i Polski 2050 może liczyć obecny włodarz miasta Rafał Trzaskowski?

Porozmawiamy też o tym, czy Zachód powinien wysłać swoich żołnierzy do Ukrainy, a także o tym, czy Polskę stać byłoby na wydatki rzędu 8 proc. PKB na obronność.

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy jak zwykle tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na RMF24.pl i Interia.pl, do aplikacji RMF ON oraz naszych mediów społecznościowych!