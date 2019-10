"W tej chwili w ogóle nie czytam, bo po kilkanaście godzin w kampanii... Postaram się dokończyć niedokończone lektury. Czytałem „Księgi Jakubowe”. Trochę to było tak, że z prezesem Jarosławem Kaczyńskim rozmawialiśmy na ten temat. (...) Nie będę w to wchodził, bo cokolwiek powiem, to będzie wykorzystane przeciwko mnie" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński komentując literacką nagrodę Nobla dla Olgi Tokarczuk i swoją wypowiedź sprzed kilku dni w której stwierdził, że nie dokończył żadnej książki polskiej pisarki.

Jest oczywiste, że pan prezes miał na myśli to, że faktycznie część elit, tych, które były związane z establishmentem III RP (...) były bardzo krytyczne - skomentował wicepremier. Przypomnijmy, że na konwencji w Sosnowcu prezes PiS stwierdził: Większa część elity kulturalnej i innych elit już nie pracuje dla naszych wrogów, ale ci, którzy pracują, są napiętnowani i będą piętnowani dalej. Gliński, komentując te słowa, dodał: Jest bardzo silny konflikt polityczny w Polsce i część elit jest w ten konflikt szalenie i głęboko zaangażowane i używa także złych emocji. (...) W polityce często mówi się językiem, który ma być zrozumiały, więc to jest być może uproszczenie - zaznaczył poseł.

Robert Mazurek: Czy pan wie, co teraz czyta Jarosław Kaczyński?

Piotr Gliński: Naprawdę nie wiem. Program nasz przeczytał, no to pewnie ma trochę czasu na lekturę.

Bo jakby co, to my byśmy od razu obstawiali, że to następny Nobel. W końcu jak powiedział, że czyta Tokarczuk to bach. Posłuchali go.

To już wcześniej trochę.

Ale 2018 roku nie przyznawali Nobla, z opóźnieniem nadrobili.

Tak, bo to jest za 2018.

Czy pan już się zabrał za te książki, których pan nie doczytał?

Niestety, w tej chwili w ogóle nie czytam, po kilkanaście godzin w kampanii.

Proszę solenną obietnicę złożyć.

Ja już złożyłem.

Na Twitterze. Teraz pańskim głosem własnym proszę.

Postaram się dokończyć zawieszone lektury.

A co pan czytał?

"Księgi Jakubowe".

Strasznie grube to jest.

Trochę to jest tak, że żeśmy rozmawiali kiedyś z prezesem na ten temat, nie dlatego... Dobrze, nie będę w to wchodził, bo cokolwiek powiem, będzie wykorzystane przeciwko mnie.

Nie, bo to jest strasznie grube, chociaż temat jest frapujący. Jako człowiek zakochany we Franku...

Pewnie czyta, żeby zrobić test, kto, ile czytał i do którego miejsca. Teraz wszyscy czytają.

Tak, teraz wszyscy są zachwyceni polską literaturą.

To dobrze, może to czytelnictwo ruszy. Bo myśmy to zatrzymali na pewnym poziomie, myśmy mówię o programie rozwoju czytelnictwa, który był wprowadzany przez poprzedników i my to kontynuujemy.

Jak ja na to popatrzyłem, to gigantyczne pieniądze są pompowane na to. W latach 2016-2020 to jest 455 milionów...

Ale wie pan, to jest budowa bibliotek, to są nowości książkowe, to są najróżniejsze rzeczy.

To dobrze. Chwilowo pana chwalę, więc proszę się nie bulwersować.

I podnieśliśmy ilość tych środków.

Tylko z drugiej strony będzie więcej - po 150 milionów złotych średnio rocznie. Będzie 600 milionów na następne 4-lecie. Przeczytałem! Tylko jak ja na to patrzę, to widzę też, że 63 proc. Polaków nie przeczytało w zeszłym roku żadnej książki. I to jest stały rezultat od lat w badaniach Biblioteki Narodowej.

Od 4 lat.

Ale to jest koszmar.

To prawda. Dlatego o tym mówimy.

9 proc. Polaków przeczytało średnio 7 książek, czyli tak mniej więcej jedną książkę na dwa miesiące.

Czytelnictwo deklarowane tymi badaniami spadało od wielu lat. I faktycznie nasi poprzednicy ten program wprowadzili, my go kontynuujemy i rozwinęliśmy o wiele różnych działań. Na przykład ja się nie wstydzę tego, że rozdajemy za darmo takie pierwsze wiersze i pierwsze czytanki. Różne takie akcje były, ale my to faktycznie rozwinęliśmy, bo uważamy, że kontakt z książką rodziców i dzieci od samego początku jest szalenie ważny. To jest oczywiste.

To jest oczywiste. O książkach jeszcze porozmawiamy.

Udało nam się zatrzymać ten trend. Czy on wzrośnie, czy będzie dalej zatrzymywany - nie wiem. Jak pan wie na czytelnictwo wpływa bardzo wiele współczesnych zmian w kulturze.

To co pan czyta w tej chwili?

Głównie program.

Ale pan go napisał, więc po co go czytać?

Chodzę na przykład z książką wokół Wańkowicza, bo pani Ziółkowska (Aleksandra Ziółkowska, wieloletnia asystentka Melchiora Wańkowicza - red.) którąś tam wersję tej książki wydała. Ja lubię w ogóle literaturę faktów. Kiedyś rozmawialiśmy o literaturze, pamiętam.

Na antenie rozmawialiśmy, czy poza anteną?

Nie pamiętam, ale pan to używał w wywiadach.

Panie premierze, jak patrzę na to to tak. Trzeba było Piotr a Glińskiego, żeby polski film dostał trzy nominacje do Oscara, a Polka dostała literacką nagrodę Nobla. Ale z drugiej strony rodzi się pytanie, dlaczego Tokarczuk, Pawlikowski, Agnieszka Holland, wszystkie kulturalne elity - oni was szczerze, głęboko nie znoszą.

Ale to wiadomo dlaczego.

Dlaczego?

Mają różny światopogląd, ale także jest to pewnie kwestia naruszenia interesów niektórych grup artystów. Pani Tokarczuk jest pewnie osobą niezależną i trudno powiedzieć o naruszeniu interesów.

