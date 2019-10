"Nagroda Nobla dla Olgi Tokarczyk to dobitny dowód na to, że polska kultura jest doceniana na całym świecie" - napisał w czwartek na Twitterze wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński. Minister kultury - jak przyznał - tym bardziej zobowiązuje się powrócić do niedokończonych wcześniej lektur noblistki.

