Gen. rezerwy Jan Rajchel, prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych będzie w środę gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM. Z generałem porozmawiamy o zabezpieczeniach na wypadek potencjalnego konfliktu zbrojnego.

Gen. rezerwy Jan Rajchel / Archiwum RMF FM

Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zapytamy o zapowiadane szkolenia wojskowe dla obywateli. Program będzie dobrowolny, choć powszechny i ma być gotowy do końca tego roku.

W rozmowie padnie też pytanie o wpisanie do konstytucji co najmniej 4 proc. PKB na obronność.

