„W tej chwili prowadzone są prace nad dwoma filmami, które dotyczą polskiej historii. Pierwszy to ‘Kos’ o Tadeuszu Kościuszce, drugi to ‘Ochotnik’ o Witoldzie Pileckim” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski. Wskazał, że to są produkcje „wysokobudżetowe”. „Jedna jest stricte amerykańska, druga jest koprodukcją polsko-amerykańską” – podkreślił.

