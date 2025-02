"W kwietniu zobaczymy, jakie taryfy naliczą spółki. Ponieważ ceny na rynku hurtowym w zeszłym roku spadły, to zobaczymy, jakie będą wnioski taryfowe" – odpowiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska na pytanie o to, do kiedy będą mrożone ceny energii w Polsce. Szefowa resortu była gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM. Jak zaznaczyła, ustawa ws. tych cen obowiązuje do trzeciego kwartału. "Moim zdaniem nie zejdziemy taryfami do cen mrożonych, więc ta interwencja będzie potrzebna i tu będę dalej rozmawiać z ministrem finansów" – wyjaśniła.

"Polska jest placem energetycznej budowy". Do kiedy mrożenie cen energii? Hennig-Kloska: W kwietniu zobaczymy, jakie będą taryfy Polityk powiedziała o magazynie energii na Litwie powstałym ze środków Krajowego Planu Odbudowy. My go zaczęliśmy budować - mówiła. Kiedy on powstanie w Polsce? - zapytał prowadzący rozmowę. W Polsce standardowy proces inwestycyjny trwa 3-5 lat, i to jest optymistyczna wersja - odpowiedziała Hennig-Kloska. Tomasz Terlikowski zwrócił uwagę na rosnące ceny energii. Proces inwestycyjny trwa, mamy zaległości - stwierdziła minister klimatu i środowiska. Hurtowe ceny energii dla firm za naszych rządów spadły o 100 złotych za megawatogodzinę - podkreśliła. Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM zapytał o ceny dla gospodarstw domowych. Ja zrobiłam wszystko, co mogłam. Utrzymaliśmy ceny mrożone w ustawie dla gospodarstw domowych 500 zł za megawatogodzinę i po nowym roku one się nie zmieniły. One lekko wzrosły w połowie roku, tam było duże skomplikowanie i zróżnicowanie, my to uśredniliśmy - wyjaśniała szefowa resortu. Dodała, że jeśli ktoś dostał wyższy rachunek za energię, to "powinien zwrócić się do swojego dostawcy energii z prośbą o korektę". Hennig-Kloska powiedziała, że po 1 stycznia 2025 roku ceny energii nie zmieniły się. Gospodarz rozmowy zapytał swojego gościa o to, czy ceny energii w Polsce przestaną być mrożone. Taki mamy cel. W kwietniu zobaczymy, jakie taryfy naliczą spółki. Ponieważ ceny na rynku hurtowym w zeszłym roku spadły, to zobaczymy, jakie będą wnioski taryfowe - stwierdziła Paulina Hennig-Kloska. Zaznaczyła, że "na tej podstawie rząd dalej wyciągnie wnioski". Podkreśliła, że "ustawa obowiązuje do trzeciego kwartału tego roku". Moim zdaniem nie zejdziemy taryfami do cen mrożonych, więc ta interwencja będzie potrzebna i tu będę dalej rozmawiać z ministrem finansów - mówiła polityk. Jak zaznaczyła, "ludzie na swoich rachunkach muszą czuć pozytywny efekt transformacji (energetycznej - przyp. red.)". Polskie magazyny energii Nasz dziennikarz zapytał minister o rozwój polskiej technologii magazynów energii. Ministerstwo nauki i MAP powinny się dogadać, ale w moim interesie jest, aby ta myśl się rozwijała. Na pomorzu budujemy np. fabryki, które będą budować komponenty do farm wiatrowych na Bałtyku - mówiła. Jak stwierdziła, "mamy świetny projekt zrealizowany przez NCBR magazynu polskiego, z polskich komponentów, bez pierwiastków ziem rzadkich, który należy skomercjalizować". Rozmawiamy o tym z prezesami spółek Skarbu Państwa - dodała. Pytania od Słuchaczy W ramach pytań Słuchaczy prowadzący Poranną rozmowę w RMF FM poruszył temat rozwoju magazynów energii w naszym kraju. Jak mówił premier, wydaliśmy bardzo dużo zgód na przyłącze dla magazynów, bodajże 17 gigawatów - wymieniała. Uruchomiliśmy wsparcie dla magazynów, absolutnie wspieramy ten proces - dodała. Zaznaczyła, że "magazyny są o tyle ważne, że poprawią odbiór energii z fotowoltaiki". Problem jest dalej idący, bo jeśli system nie jest w stanie całości odbierać energii, bo nie ma gdzie, bo nie ma magazynów energii, to te ceny są nawet ujemne, bardzo niekorzystne dla prosumentów. Jak wybudujemy magazyny, będzie większy popyt na energię w szczycie - zaznaczyła szefowa klimatu i środowiska. Jak to możliwe, że w Polsce moc z Odnawialnych Źródeł Energii rośnie, a hurtowe ceny prądu są wciąż jednymi z najwyższych w Europie? - brzmiało kolejne pytanie od Słuchaczy. Hennig-Kloska powiedziała, że na Litwie energia z OZE wynosi 50 procent. Mamy problem z efektywnością tych źródeł, bo nie mamy magazynów - stwierdziła. Kiedy ustawa wiatrakowa? Tomasz Terlikowski zapytał Paulinę Hennig-Kloskę o dalsze losy ustawy wiatrakowej. Ustaliliśmy, że musimy dołożyć do tej ustawy jeden komponent w ramach deregulacji - powiedziała minister. Myślę, że w ciągu dwóch tygodni będzie gotowy i wrócimy na Komitet Stały Ministrów - zaznaczyła. Zdaniem polityk, "jest wątpliwość, czy prezydent Duda podpisze tę ustawę".

