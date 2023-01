"Nie jestem dumny ze swojego głosowania w sprawie zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Głosowałem (tak – przyp. red.) dlatego, że jestem członkiem Solidarnej Polski. Proszę mnie dobrze zrozumieć, od początku w sprawie, o której tutaj mówimy, mamy konsekwentne stanowisko. Ono budzi kontrowersje, daje podstawy do pytań, do dociekań" – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł klubu PiS Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski.

Tadeusz Cymański / Piotr Szydłowski / RMF FM

"Doskonale rozumiem, że ten dylemat mamy nie tylko my, ale wszyscy mają, bo pieniądze są potrzebne. W tej chwili mamy inflację, mamy wojnę i tylko głupiec mówi: my nie chcemy w ogóle pieniędzy. My tak nie mówimy" - podkreślał.

"Niestety opinia publiczna jest przekonana - w ogromnej większości - i nie jest poinformowana, że to nie są żadne darmowe pieniądze i poza tym niedoceniany jest problem praworządności. Ja muszę to powiedzieć - to jest szantaż, to jest presja, niestety przy udziale w dużej części opozycji: słuchajcie, są potężne pieniądze, dlaczego wy tych pieniędzy nie chcecie?" - mówił gość Roberta Mazurka.

"W sytuacji, kiedy UE przez swoich komisarzy żąda od Polski, żeby Polska była jedynym krajem, że jeden sędzia może drugiego kwestionować, to ja, Tadeusz Cymański, mówię "nie". Pieniądze i te wszystkie miliardy owszem, robi to wrażenie, ale nie można sprzedać niezależności sądownictwa" - dodawał Cymański.

Jak mówił, w życiu i polityce, biznesie, w ogóle na tym świecie, bardzo często trzeba podejmować decyzje. "A mamy ogromne dylematy" - podkreślał gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Robert Mazurek pytał też swojego gościa, co zrobił, jako członek Parlamentarnego Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnościami, by podnieść wysokość zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

"W tej sprawie nie jestem aktywnym posłem. Mam tyle spraw dotyczących, nie można we wszystkim działać" - podkreślał. "Człowiek w różnych miejscach jest, ale ma 24 godziny" - dodawał.