"Nie jesteśmy żadnym ogonem. Nie mamy zamiaru merdać niczym" - stwierdził w Poranej rozmowie w RMF FM poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk, odnosząc się do kryzysu w Zjednoczonej Prawicy. "Znamy proporcje polityczne. Wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość jest największym podmiotem w naszej koalicji i nie mamy zamiaru narzucać głównych kierunków Prawu i Sprawiedliwości" - zapewnił.

Z tego, co wiem, Jarosław Gowin podjął decyzję o powrocie do rządu - przyznał w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk. Jest sporo prawdy w informacjach, że chodzi o resort gospodarki - dodał, pytany o to, jakim ministerstwem miałby pokierować lider Porozumienia.