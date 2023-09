Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska, którą zapytamy m.in. o kryzys migracyjny u wybrzeży Włoch. Czy Polska powinna pomóc w relokowaniu przybyszów z Lampedusy? Czy nasz kraj w ogóle powinien brać udział w relokacji migrantów w ramach UE?

Anna Maria Żukowska / Piotr Szydłowski / RMF FM

Z posłanką Lewicy porozmawiamy ponadto o ogłoszonym niedawno programie wyborczym tej formacji. Lewica postuluje na przykład równość małżeńską. Jak ją wprowadzić bez zmiany konstytucji, która małżeństwo definiuje jako "związek kobiety i mężczyzny"?

Zapytamy też, jakie Lewica przewidziała stawki VAT i PIT w swoim programie. Jego autorzy zapowiadają wprowadzenie progresywnej skali podatkowej. Czy oznacza to wprowadzenie trzeciej stawki PIT? Ile miałaby wynosić? Czy chodzi o powrót do dawnego pomysłu Partii Razem, czyli określenia specjalnej 75-proc. stawki "dla prezesów"?

Z Anną Marią Żukowską porozmawiamy ponadto o tym, jak zapatruje się na przyszłość zapory na granicy z Białorusią oraz czy poparłaby prywatyzację państwowych firm, jak Orlen, KGHM czy LOT.

