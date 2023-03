Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie minister zdrowia Adam Niedzielski. Porozmawiamy z nim m.in. o tym, jak wygląda obecnie sytuacja, jeśli chodzi o walkę z Covid-19. Z danych resortu zdrowia wynika, że ostatniej doby odnotowano ponad 4 tysiące nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Zmarło 26 osób. Informacje Ministerstwa Zdrowia wskazują ponadto na niewielkie zainteresowanie szczepieniami przeciwko Covid-19. W pełni zaszczepionych jest obecnie niecałe 60 proc. Polaków. Dzienna liczba tego typu zabiegów oscyluje wokół tysiąca, tysiąca kilkuset. Czy rząd rozważa powrót promocji szczepień przeciwko Covid-19? Co z piątą przypominającą dawką szczepionki - kiedy będzie dostępna w Polsce i dla kogo? To pytania, które Robert Mazurek zada swemu gościowi.

Adam Niedzielski / Archiwum RMF FM

Z ministrem Niedzielskim porozmawiamy ponadto o kontrowersjach związanych z uchwaloną niedawno przez Sejm ustawą o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Nowe rozwiązania krytykuje opozycja oraz lekarze, wytykając jej m.in. dysfunkcyjność, oraz dążenie do nadmiernej centralizacji w służbie zdrowia. Czy to krytyka uzasadniona? Jak minister odpowie na zarzuty środowiska lekarskiego, które obawia się, iż nowe przepisy zmuszą medyków do składania samodonosów?

Szefa Ministerstwa Zdrowia zapytamy też o wciąż utrzymujące się kolejki do lekarzy specjalistów. Kiedy można spodziewać się poprawy tej sytuacji?

Zapraszamy do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na rmf24.pl oraz do naszych mediów społecznościowych tuż po godzinie 8:00!