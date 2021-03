"Na razie nie słyszę ostrych słów. Udaje nam się współpracować i zachować szczerość wobec siebie" - mówi senator Lewicy Wojciech Konieczny, dyrektor szpitala miejskiego w Częstochowie pytany, czy lekarze w jego placówce chcą protestować. Jak zaznacza, lekarz specjalista powinien zarabiać ponad 10 lub 15 tysięcy złotych.

"Strajk lekarski to bardzo trudna operacja. Wiem, że lekarze się do niego przymierzają. Działania rządu i jego stosunek do lekarzy jest prowokujący - twierdzi gość Marcina Zaborskiego. I jak podkreśla - tu nie chodzi tylko o PiS.

Pytany, ile powinien zarabiać lekarz, Wojciech Konieczny odpowiada: lekarz specjalista powinien zarabiać ponad 10 lub 15 tysięcy złotych.

"Nie wyobrażam sobie, żeby lekarz specjalista zarabiał mniej niż 2 średnie krajowe, a nawet 3 średnie krajowe" - mówi. "Dziś w moim szpitalu lekarz może zarobić z dodatkiem covidowym nawet 30 tys. zł." - twierdzi gość RMF FM.



"Mamy w tej chwili 84 łóżka covidowe. Jak wychodziłem ze szpitala zajęte były 82. Teraz być może są już wszystkie zajęte - tłumaczy Wojciech Konieczny.



"Zdarzają się sytuację w oddziale chirurgii ogólnej czy urologii, że pacjenci, którzy mieli mieć zabieg w ubiegłym roku, nadal czekają przez pandemię" - dodaje gość Marcina Zaborskiego.