„Nie mamy wątpliwości (jeśli chodzi o szczepienie przeciw Covid-19 dzieci od 12. roku życia – przyp. RMF FM). Zgodnie z wiedzą medyczną szczepionki to jedno z największych osiągnięć cywilizacji. Oczywiście te szczepionki przeciw Covid-19 nie są wyjątkiem. Jest mnóstwo chorób przecież, z którymi daliśmy sobie radę wyłącznie dzięki szczepionkom jak polio czy choroba Heinego-Medina, czy odra, czy ospa. Nie ma na te choroby leku i jedynym sposobem na poradzenie sobie z nimi były szczepionki. Tak samo jest z Covid-19” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Konstanty Szułdrzyński, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MSWiA w Warszawie.

Członek Rady Medycznej przy premierze wyjaśnił, że szczepienie młodzieży nie będzie się niczym różniło od szczepienia dorosłych. To są te same dawki, te same okresy. Co więcej, odporność, którą dzieci zyskują jest bardzo dobra. W niektórych przypadkach lepsza niż u dorosłych.

Na razie nie ma takich planów - tak na pytanie o to, czy Rada Medyczna przy premierze rozważa wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciw Covid-19, odpowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM lekarz. Dodał, że "na razie nie było potrzeby" rozmawiania na temat obowiązkowych szczepień, ponieważ "do tej pory mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że mieliśmy przez pewien czas znacznie więcej chętnych niż szczepionek".

"Czwarta fala zapewne w Polsce będzie"

Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MSWiA w Warszawie przyznał, że tempo szczepień spowalnia. W trakcie trzeciej fali wszyscy chcieli się szczepić, potem ten zapał nieco spadł, bo po co się szczepić skoro choroby nie ma? Teraz nasza czujność została uśpiona.

Szułdrzyński dopytywany, czy możemy ogłosić zwycięstwo nad epidemią, powiedział: Nad epidemią nie, ale nad trzecią falą na pewno. Stwierdził też, że w Polsce zapewne będzie czwarta fala pandemii. To jest pytanie raczej ‘kiedy’ ona będzie, ‘jaka będzie duża’, niż ‘czy’ ona będzie. Na pewno ona będzie tym mniejsza, im więcej osób będzie miało odporność.