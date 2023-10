Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, że nie wierzy, aby Polska dostała z Unii Europejskiej „jakieś istotne pieniądze” na finansowanie pobytu ukraińskich uchodźców w naszym kraju. Prezydencki minister skomentował także niekorzystne dla PiS sondaże: „Zmobilizują naszych wyborców”.

Szrot: Czy dostaliśmy od Unii jakieś istotne pieniądze za przyjęcie uchodźców z Ukrainy? Piotr Szydłowski / RMF FM

Rozmowa rozpoczęła się od pytania Marka Tejchmana, czy wobec zapowiedzi Donalda Tuska wzięcia udziału w debacie przedwyborczej w Telewizji Publicznej, w starciu weźmie także udział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Absolutnie nie będę wskazywał, kto ze strony Prawa i Sprawiedliwości powinien do tej debaty stanąć. To jest decyzja strategiczna - powiedział prezydencki minister i kandydat PiS do Sejmu z okręgu bydgoskiego.

Paweł Szrot: Prędzej zapłacimy za nieprzyjęcie migrantów, niż dostaniemy pieniądze z UE na uchodźców z Ukrainy

Lider kontra lider - tak to chyba powinno wyglądać - zwrócił uwagę Marek Tejchman.

Nie będę spekulował. Nie znam decyzji sztabu ani pana prezesa - odparł Paweł Szrot.

Prezydencki szef gabinetu i kandydat PiS w wyborach do Sejmu został również zapytany o opinię na temat ostatnio opublikowanych sondaży, z których wynika, że to opozycja zdobędzie większość potrzebną do stworzenia rządu.

To są bardzo dobre sondaże. Zmobilizują naszych zwolenników, którzy mogli się czuć trochę uspokojeni tymi (wcześniejszymi - przyp. red.) bardzo dobrymi sondażami. Bardzo się bałem tych korzystnych dla PiS-u sondaży, bo one zawsze mogą przynieść trochę demobilizacji. To jest sondaż dobry dla naszej kampanii - powiedział Szrot.