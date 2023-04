"W bliskiej perspektywie nie spodziewam się gwałtownych ruchów czy rosyjskich prowokacji" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM gen. Jarosław Stróżyk, były zastępca szefa zarządu wywiadu w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli, pytany o możliwą reakcję Rosji na wejście Finlandii do NATO. "To kolejny problem dla Putina (...). Gdyby rok temu ktoś mu powiedział, że Finlandia rok później będzie w NATO, to pukałby się w głowę" - dodał.

Gdy wchodziliśmy do NATO, członków było 16. Mamy w praktyce podwojenie tego zestawu. Finlandia dołącza do elitarnego klubu. NATO dostaje wspaniałego i zdolnego nowego członka do obrony terytorium - mówił w RMF FM gen. Jarosław Stróżyk. Choć to jest dzień świąteczny w jakimś stopniu na Finlandii, nie mamy czasu na świętowanie - zastrzegł.

Jak tłumaczył gość Pawła Balinowskiego, Rosja z pewnością wykorzysta wejście Finlandii do NATO na użytek wewnętrznej propagandy. Dodał, że pewnych prowokacji czy incydentów granicznych można się spodziewać dopiero w perspektywie kilku lat. Nie sądzę, żebyśmy z tym mieli do czynienia w najbliższej przyszłości - zapewnił gen. Stróżyk. Były zastępca szefa zarządu wywiadu w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli zgodził się z teorią, że perspektywa miesiąca jest dobrym czasem na podjęcie przez Ukrainę skutecznych działań kontrofensywnych. Poczekajmy, zobaczymy, co się wydarzy - stwierdził. Nie spodziewajmy się wielkiej operacji wojennej - zastrzegł gen. Stróżyk. Jego zdaniem kontrofensywa może wyglądać "trochę tak, jak nękali Finowie Rosjan w 1939 r. i na przełomie kolejnego roku". Gen. Stróżyk ocenił, że po ponad roku od rozpoczęcia wojny, Rosjanom brakuje rzeczywistych sukcesów na Ukrainie. Bachmut jako miasto nie istnieje. Nie istnieje wiele innych, podobnych miast i wsi, zniszczonych przez barbarzyńców rosyjskich - wyliczał ekspert. To są sprawy haniebne, ale na rynek wewnętrzny każda taka sytuacja może być sprzedawana przez Putina w sposób pozytywny - dodał. Opracowanie: Maciej Nycz