"Dziwi, zaskakuje, może nie złości, ale dość boli" - tak o postawie papieża Franciszka wobec wojny w Ukrainie mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dr Sebastian Duda, teolog. "Pewnych wypowiedzi i papieskich zachowań nie rozumiem, pewne wydaje mi się, że rozumiem - rozumiem ich kontekst, uwarunkowania, w których działa papież. A pewne sprawy bardzo mnie smucą" - zaznaczył gość Piotr Salaka.

Redaktor wydawnictwa "Więź" wskazywał na uwarunkowania dyplomatyczne państwa watykańskiego, w których działa papież jako głowa tego państwa. Jak zauważył Duda, polityka jest tu stała od dekad - chodzi o to, aby nie drażnić rosyjskiego niedźwiedzia. Gość Piotra Salaka mówił też, że dla papieża istotny jest dialog ekumeniczny z cerkwią moskiewską. Jest też poziom teologiczny - papież, który wycofał się z popierania jakiejkolwiek koncepcji wojny sprawiedliwej - dodał Duda.

Papież jest już po prostu starym człowiekiem, może działać wg schematów i myślenia, których nie jest już w stanie zmienić, bo to jest bardzo trudne w pewnym wieku - zauważył Sebastian Duda.

To jest kolejna odsłona dramatu, który toczy się w Kościele katolickim. To jest zapadanie się systemu kapłaństwa urzędowego, klerykalnego autorytetu - tak teolog i publicysta kwartalnika "Więź" skomentował sytuację, która dzieje się od kilku lat w Kościele. I jak zauważył, po wielu skandalach pedofilskich, teraz do tego załamania wartości dochodzą ostatnie wypowiedzi papieża Franciszka. Duda powiedział, że jest przekonany, iż bieżące wydarzenia, które toczą się wokół Watykanu i Kościoła, będą musiały doprowadzić do "przeformułowania fałszywej sakralizacji". Nie może tak to wyglądać, że sakralny autorytet usprawiedliwia działania przemocowe w Kościele. (...). To, że papież nie wskazuje jawnie oprawcy, jest dla wielu ludzi świadectwem wycofania się, które nie powinno mieć miejsca - powiedziała gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Filozof odniósł się także, do wpisu głowy Kościoła katolickiego na portalu społecznościowym, w którym papież napisał, że "wszyscy jesteśmy winni", opisując rosyjską inwazję w Ukrainie. Jak zauważył gość Piotra Salaka, stwierdzenie to jest zgodne z doktryną wiary, jednak według naszego rozmówcy papież Franciszek mógł zareagować bardziej zdecydowanie.

Jaka jest reakcja polskich hierarchów Kościoła na decyzje i wypowiedzi Ojca Świętego? Bardzo wielu z nich nie chce krytykować papieża Franciszka. Uważają, że są tam racje, które mogą być zasadne. Inni doszukują się tam ewangelicznej, właściwej postawy - powiedział Sebastian Duda. I jak dodał - sam jako filozof i teolog uważa, że "pojednanie nie jest możliwe wtedy, kiedy ktoś napada na nas z siekierą. Pojednać można się wtedy, kiedy przemoc ustanie". Zatem zdaniem naszego gościa, przedwczesne jest wzywanie papieża Franciszka do pojednania.

Piotr Salak: Dzień dobry, witamy. A naszym gościem jest Sebastian Duda, teolog, filozof, publicysta "Więzi" a także ekspert Centrum Myśli Jana Pawła II. Człowiek Kościoła jednym słowem. Dzień dobry panu.

Sebastian Duda: Dzień dobry.

Postawa papieża Franciszka od początku wojny w Ukrainie budzi ogromne emocje. Najpierw długie milczenie, potem dziwny, nieoczekiwany marsz do ambasady rosyjskiej, tweet, w którym papież informuje, że jesteśmy wszyscy winni tego, co się w Ukrainie dzieje. Wreszcie ostatnio takie sformułowanie "ujadanie NATO u drzwi Rosji mogło być przyczyną tego konfliktu" i zapowiedź podróży papieża do Moskwy. Pana to wszystko dziwi, zaskakuje, złości?

Po kolei: dziwi, zaskakuje, może nie złości, ale dość boli szczerze mówiąc i pewnych wypowiedzi papieskich i zachowań nie rozumiem. Pewne wydaje mi się, że rozumiem - to znaczy rozumiem ich kontekst. Rozumiem uwarunkowania, w których działa papież. A pewne sprawy bardzo mnie smucą.

Co pan rozumie z tej postawy Franciszka? Bo mam takie wrażenie, że wielu katolików nie rozumie postawy Franciszka wobec wojny w Ukrainie.

To prawda i dlatego to budzi tak wielkie zgorszenie - to znaczy nie rozumieją uwarunkowań dyplomatycznych państwa watykańskiego, w których także działa papież jako głowa tego państwa. A tutaj jest pewna polityka, która od dekad jest stała względem najpierw Związku Radzieckiego, później Rosji. Chodzi o to, żeby nie drażnić "rosyjskiego niedźwiedzia". Druga sprawa to jest dialog ekumeniczny, który jest priorytetem dla Watykanu - z cerkwią prawosławną, z cerkwią moskiewską - największym Kościołem prawosławnym na świecie. A tymczasem patriarcha Cyryl popiera poczynania Władimira Putina w Ukrainie. Poza tym wiele parafii Patriarchatu Moskiewskiego znajduje się na terytorium Ukrainy, więc on - mówię o Cyrylu - postrzega to jako swoje własne terytorium kanoniczne i to jest właściwie próba odzyskania czegoś, co powinno być pod egidą moskiewską także politycznie a nie tylko kanonicznie. Jest kolejny poziom - teologiczny. Papież, który wycofał się z popierania jakiejkolwiek koncepcji wojny sprawiedliwej - to było doktrynalne ujęcie, dalej obecne zresztą, bo przecież istnieje, od wieków funkcjonujące w katolicyzmie. W ostatniej encyklice odżegnał się od tego. Uważa, że żadna wojna w obecnym kontekście cywilizacyjnym, społecznym, technologicznym nie jest wojną sprawiedliwą, nie może być uznana za wojnę sprawiedliwą. Także wojna obronna jest często po prostu maskowaniem jakichś przemocowych działań. I nagle mamy właśnie sytuację taką, jaką mamy. Te trzy poziomy tam oczywiście działają. Są także dodatkowe, związane z tym chociażby, że papież już jest po prostu starym człowiekiem.

Ale jeżeli pan mówi, że jest starszym człowiekiem, to znaczy, że nie rozumie tej sytuacji, która się w tej chwili dzieje na Ukrainie?

Można rzeczywiście działać według schematów i myślenia, którego nie jest w stanie zmienić, bo to jest bardzo trudne w pewnym wieku. Ja nie mówię, że wyłączył zupełnie zdolność logicznego myślenia, ale pewne przyzwyczajenia zostają. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że on jest już starszy od papieża Jana Pawła II, który zmarł w wieku 84 lat.

Ale wspomniał pan o tym, że postawa papieża może mieć źródła w dyplomacji watykańskiej. Z drugiej strony dyplomacja watykańska jest takim mitem wszechwiedzącego aparatu, który tak na dobrą sprawę nie może być zaskakiwany rozwojem sytuacji. A tymczasem polska dyplomacja rozpoczęła - czy miała właśnie rozpocząć - próbę uświadamiania Watykanowi tego, co się tak na dobrą sprawę dzieje w Ukrainie. To jak to jest z tą watykańską dyplomacją?

To jest złudzenie. Dyplomacja watykańska jest głównie w rękach Włochów, którzy mają także pewien swój styl myślenia o Rosji, o sprawach rosyjskich. Trzeba przyznać, że jeśli chodzi o to nie drażnienie sowieckiego a później rosyjskiego niedźwiedzia, to wykształciła się pewna tradycja czy pewna metoda działania w tym przypadku.

