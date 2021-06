„Czasem w domach nie ma podłogi. To są takie sytuacje, kiedy wchodzi się do domu pani Marii i widzi się, jak 80-letnia kobiet w zimie odcina kawałki lodu i potem przy piecu – takim jak z XIX wieku – topi lód na wodę. Do tego są potrzebni wolontariusze. Wolontariusz dociera do takich miejsc, do których czasem nie dotarł nigdy nikt z opieki społecznej, instytucjonalnej” – tak o tym, w jakich okolicznościach wolontariusze Szlachetnej Paczki docierają do osób potrzebujących pomocy, mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Joanna Sadzik. Prezes Stowarzyszenia Wiosna organizującego Szlachetną Paczkę podkreśliła, że w tym momencie pani Maria ma już wyremontowany pokój. „Ma aneks kuchenny z doprowadzonym gazem, ma normalną toaletę, ma szambo, które jest regularnie opróżniane. Ma prysznic w domu. Pani Maria powiedziała, że pierwszy raz od 40 lat umyła się w ciepłej wodzie”.

Docieramy co roku do mniej więcej 30 tys. osób. Żeby dotrzeć do 30 tys. rodzin, potrzebnych jest ok. 12 tysięcy wolontariuszy w Szlachetnej Paczce. Ci wolontariusze organizują tę pomoc nie tylko w grudniu, kiedy cały świat jest w szlachetnych paczkach - zaznaczyła Sadzik i podkreśliła, że czasami remonty, organizowane przez wolontariuszy, trwają jeszcze w marcu, kwietniu, maju. Zachęciła też do tego, by zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki.

Sadzik przytoczyła też historię, która pokazała jej, jak wielką moc ma pomaganie. Pamiętam, jak w 2012 roku poszłam do pierwszej mojej rodziny i jak wróciłam do domu i się popłakałam. Bardzo nie lubię poczucia bezsilności. Miałam potworne poczucie bezsilności, bo czułam, że przyjdzie paczka z żywnością, ze środkami czystości, ale to nie zmieni życia tego człowieka. Potem pomyślałam: "Aśka, ogarnij się, co w takim razie zmieni życie tego chłopaka?". Chłopak z niepełnosprawnością intelektualną, żyjący sam, z zasiłku, ale ewidentnie nieporadny życiowo, bez żadnej pomocy z zewnątrz. Uruchomiliśmy pomoc instytucjonalną, ale też pomogliśmy w odremontowaniu jego miejsca zamieszkania. Mogę śmiało powiedzieć, ze mi to dało siłę - bo ja już nie wierzę w "nie da się" - to daje siłę, bo człowiek odzyskuje sprawczość.

"Młode pokolenie nie jest nastawione tylko na siebie"

Gdy słyszę, że młode pokolenie jest bardzo nastawione na siebie i egoistyczne, to się uśmiecham - podkreśliła w internetowej części Popołudniowej Rozmowy w RMF FM Joanna Sadzik. Dyrektor Szlachetnej Paczki, zwróciła uwagę, że blisko połowa wolontariuszy w jej organizacji to ludzie młodzi. To osoby nastawione na siebie nawzajem jak i osoby, które potrafią współpracować z innymi. Jeżeli ktoś nie potrafi, to jest nastawiony na to, by się tego nauczyć. To, co się nie zmieniło, to to, że przychodzą do nas osoby, które myślą o drugim człowieku. Przychodzą do nas osoby, które chcą pomagać i chcą mieć radość z pomagania. Pomaganie daje im siłę. Niektórzy wolontariusze przychodzą nawet ze swoimi dziećmi - zauważyła.

Każdy wolontariusz to trzy rodziny, które dostaną pomoc. Średnio w rodzinie są 4 osoby. Każda dodatkowa osoba do pomocy, to dla nas dodatkowa radość, bo to jest 12 osób, którym zmieniamy życie - podkreśliła Sadzik. Jej zdaniem wolontariusz najbardziej pomaga drugiej osobie poprzez poświęcenie swej uwagi. Obecność, czas to najważniejsze, co możemy dać tym osobom, z którymi się spotykamy w naszej pracy. To, że do ludzi samotnych przychodzi ktoś, kto patrzy im w oczy, kto ma dla nich czas, kto spokojnie wypije herbatę, kto nie spieszy się nigdzie, kto jest cały dla nich i chce się zanurzyć w ich historii, to jest najważniejsze.

