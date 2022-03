„Ta wojna przyspieszy pewne procesy – np. transformację energetyczną” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Radosław Sikorski. Jak zwrócił uwagę eurodeputowany, Komisja już ogłosiła, że będzie zmierzać do całkowitego odcięcia się od rosyjskiego gazu, ale stopniowo. Były minister obrony pytany był także o sprawę przekazania Ukrainie polskich MiG-ów 29. „Uważam, że przez ujawnienie tej sprawy bombardowane są lotniska w zachodniej Ukrainie” – mówił Sikorski i dodał, że ma nadzieję, że ta sprawa wciąż jest otwarta i że rozmowy na ten temat toczą się poza wiedzą opinii publicznej.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zaproponował w czwartkowej rozmowie telefonicznej z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, by Ankara była miejscem jego rozmów pokojowych z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ja bym na razie odradzał takie spotkanie Zełenskiemu. Po pierwsze on jest teraz sumieniem świata, a Putin jest zbrodniarzem. Po drugie - z mojego doświadczenia dyplomatycznego wynika, że spotkania na najwyższych szczeblach powinny się odbywać, kiedy na niższych szczeblach już pewne rozstrzygnięcia zapadły - komentował Radosław Sikorski w RMF FM. Według Sikorskiego rozmowy pokojowe, to "gra na czas".

To ile są warte rosyjskie warunki bezpieczeństwa, to Ukraina się przekonuje w każdej chwili, więc w żadne takie gwarancje nie uwierzy - mówił eurodeputowany. Kwestia NATO jest o tyle bezprzedmiotowa, że nikt nie proponuje Ukrainie teraz wejścia do NATO. Gdyby to miał być powód wojny, to Putin nie może traktować tego, jako zwycięstwo - przekonywał Sikorski.

