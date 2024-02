„Staramy się być opozycją merytoryczną. Nie robimy ciamajdanów, nie robimy blokady mównicy. Nie znam takich planów, abyśmy mieli blokować mównicę” – tak na pytanie o to, jaki plan na głosowania w sprawie Trybunału Konstytucyjnego ma Prawo i Sprawiedliwość, odpowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz. Poseł PiS przyznał, że nie podoba mu się obstrukcja czy działanie opozycji totalnej takie, jak w poprzedniej kadencji Sejmu. „Natomiast nie można zupełnie pomijać milczeniem i brakiem aktywności bezprawnych działań. W ostatnich 50 dniach mamy ich mnóstwo”- zaznaczył.

Próba odwoływanie TK jest zamachem na podstawy ustrojowe państwa polskiego - ocenił gość RMF FM. Zdaniem Przydacza nie tylko opozycja, ale i wolne media oraz obywatele powinni bronić demokracji w Polsce. Jeśli dojdzie do jakichś konkretnych działań podważających funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, to jestem przekonany, że wielu ludzi wyjdzie na ulicę i będzie protestowało. Jestem przekonany, że prezydent także może skorzystać ze swoich prerogatyw - podkreślił były wiceszef MSZ.

Czy Trybunał Konstytucyjny jest niezależny od PiS-u? Przydacz: Tak

Na pytanie, czy Trybunał Konstytucyjny jest niezależny od PiS-u, Marcin Przydacz powiedział, że tak. Ale jasne jest, że są tam wybrani sędziowie głosami większości, w której dominowało Prawo i Sprawiedliwość - mówił Przydacz. Gdy Grzegorz Sroczyński zapytał, czy w TK są sędziowie, czy politycy, poseł PiS zaznaczył: Są sędziami, tak przewiduje to konstytucja. Natomiast wymogi co do kandydatów na takich sędziów są jasno wskazane i mogą być tam ludzie o przeszłości politycznej.

Prowadzący zwrócił uwagę, że Krystyna Pawłowicz, która zasiada w TK, często ostro komentuje działalność przeciwników PiS w mediach społecznościowych. Czy takie działania są problemem dla PiS-u? Gdyby pani Pawłowicz zapytała mnie o opinię, to odradzałbym tego typu argumentację słowną, natomiast w żaden sposób nie podważa jej statusu jako sędziego - ocenił gość RMF FM.