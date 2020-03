Prof. Ryszard Bugaj pytany w Popołudniowej rozmowie w RMF FM przez Marcina Zaborskiego o to, czy podtrzymuje swoje przekonanie, że Andrzej Duda wygra wybory prezydenckie komentował: „Teraz się waham. Poprzednio dawałem zastrzeżenie, że jeżeli nic się nie zdarzy”. Jak dodaje, sytuacja się zmieniła ze względu na gorąca atmosferę wokół pieniędzy, które mają zostać przekazane na publiczne media. „Są nowe emocje. Między innymi związane chociażby w tymi 2 mld zł na telewizję Kurskiego. Ja Jackowi Kurskiemu życzę jak najgorzej i chciałbym, żeby ta telewizja była inna, niż jest. Ale myślę, że naprawa publicznej telewizji nie powinna polegać na tym, ze weźmie się ją głodem”.

Pytany o to, czy jego zdaniem prezydent powinien podpisać tę ustawę mówił: Dla Andrzeja Dudy nie widzę dobrego wyjścia. Niezależnie o dlatego, czy podpisze, czy nie podpisze. Bardzo trudno będzie sporządzić bilans skutków dla jego poparcia wyborczego. Będą tacy, którzy jak podpisze, to będą na niego głosować i tacy, którzy nie będą głosowali jakby podpisał.

Moim zdaniem poparcie dla Andrzeja Dudy i PiS-u się utrwaliło. To nie są doraźni wyborcy. Jest bardzo duża grupa elektoratu, która uważa, że PiS wyraża jego interesy. I w takiej sytuacji erozja tego poparcia idzie bardzo powoli. Ale jest coraz więcej faktów, które skłaniają do tego, żeby to poparcie wycofywać. To jest pytanie, co się stanie w najbliższych dwóch miesiącach jeszcze - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM były poseł, prof. Ryszard Bugaj.

