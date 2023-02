"Okres wczesnej adolescencji, czyli dorastania, to krytyczny okres w życiu człowieka, związany ze zmianą pełnienia wszystkich ról społecznych. To jest taki okres, w którym to ryzyko suicydalne rośnie. Teraz możemy powiedzieć, że obserwujemy pewnego rodzaju epidemię prób samobójczych i zachowań autodestrukcyjnych u dzieci" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Piotr Gałecki, krajowy konsultant ds. psychiatrii. Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, co jest powodem, że coraz więcej młodych ludzi próbuje targnąć się na swoje życie.

2031 prób samobójczych, z których 150 zakończyło się śmiercią, odnotowano w 2022 roku wśród ludzi młodych do 18. roku życia. To, w porównaniu z rokiem 2020, wzrost o 150 proc. Co się stało, że rośnie liczba dzieci, które próbują targnąć się na swoje życie?

My jako specjaliści obserwujemy ten wzrost systematycznie od około 5-10 lat. Nasza diagnoza jest taka, że kryzys psychiczny u tak młodych osób jest tak naprawdę odpowiedzią na kryzys psychiczny osób dorosłych - mówił prof. Piotr Gałecki.

Skoro taki wzrost trwa od dłuższego czasu, to co z tym robimy?

Jeżeli specjaliści informują o tym, że pojawia się problem, to dopóki nie zauważy tego społeczeństwo, to wydaje się, że specjaliści po prostu alarmują, bo nie dają sobie rady - zauważył krajowy konsultant ds. psychiatrii.

Jak prześledzimy informacje prasowe od połowy ubiegłej dekady, to też widzimy taki systematyczny wzrost liczby samobójstw u osób dorosłych. On na szczęście zaczyna się stabilizować. Ciekawe jest to, że wcale nie jest tak dużym odzwierciedleniem wzrostu zaburzeń psychicznych wśród dorosłych czy dzieci - dodał.

"Zaburzeniami psychicznymi dotknięta jest każda rodzina"

Gość Tomasza Terlikowskiego powiedział, że zaczęliśmy mówić o zdrowiu psychicznym, bo stało się to problemem w zasadzie każdej rodziny.

Badanie epidemiologiczne, dotyczące rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych, wykazało, że choruje lub będzie chorowało 26 proc. Polaków. Oznacza to, że tak naprawdę zaburzeniami psychicznymi dotknięta jest każda rodzina. To jest coś, o czym się rozmawia. Każdy szuka rozwiązania. WHO wskazuje, co potwierdzają wszystkie badania, że rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych zależy od dostępności do nowoczesnej terapii, od organizacji ochrony zdrowia oraz od stygmatyzacji danego zjawiska - powiedział prof. Gałecki.

Wydaje się, że to rozpowszechnienie spowodowało, iż my przestaliśmy bać się mówić o naszych problemach psychicznych. Pojawia się oczekiwanie społeczne od służby zdrowia i polityków, żeby zajęli się tym problemem na poważnie - dodał.

"Szpital powinien być ostatnim miejsce, gdzie należy udzielać pomocy"

Czy powodem, z powodu którego zaczęliśmy mówić o problemach psychicznych wśród młodych osób, nie jest brak miejsc na dziecięcych oddziałach psychiatrycznych? Gość Tomasza Terlikowskiego zauważył, ze szpital powinien być w ogóle ostatnim miejscem, gdzie należy udzielać pomocy.

W wielu miejscach w Polsce szpital to jedyne miejsce, gdzie udziela się pomocy. Brakuje profilaktyki w szkołach, brakuje wiedzy rodzicom, jak rozpoznawać i radzić sobie z kłopotami. Brakuje poradni psychologiczno-pedagogicznych, które zajmowałyby się ukierunkowaniem młodej osoby mającej wątpliwości. Dopiero potem powinna być poradnia zdrowia psychicznego - na tym etapie powinien pojawić się lekarz psychiatra. Jeśli on sobie nie radzi, to wtedy powinien pojawić się szpital - podkreślił krajowy konsultant ds. psychiatrii.