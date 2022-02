"To jest wyraz dużego optymizmu i oczekiwań społecznych. Wszyscy byśmy chcieli, żeby pandemia się skończyła. Wolałbym, żeby ogłosić koniec pandemii po jej zakończeniu, a nie przed. Parę razy już się pomyliliśmy" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dr Konstanty Szułdrzyński, szef Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w szpitalu MSWiA w Warszawie, komentując słowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o początku końca pandemii koronawirusa.

Nie widziałem krajów, w których było ponad 200 zgonów dziennie średnio w ciągu tygodnia, które by znosiły wszystkie obostrzenia albo ogłaszały zniesienie tych obostrzeń, co jest de facto równoważne. Jeśli ogłaszamy, że będziemy znosić obostrzenia, to ludzie przestają je respektować, więc wychodzi na to samo - dodał gość Piotra Salaka - były członek Rady Medycznej przy premierze.

Wszystko wskazuje na to, że mamy odporność populacyjną. To, że szpitale nie są przepełnione w tej chwili, że nie są przepełnione oddziały intensywnej terapii świadczy o tym, że odporność populacyjna jednak zadziałała - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dr Konstanty Szułdrzyński. Wirus zaskoczył nas nie raz. Mamy do czynienia z kolejnym jego wariantem. Wiemy, że są już nowe wersje Omikrona. Wiemy o tym, że Omikron się dosyć mocno różni od Delty negatywnie - jest bardzo zakaźny i potrafi ominąć naszą odporność, ale też pozytywnie - często nie powoduje aż tak ciężkiego przebiegu jak np. Delta. Pojawienie się nowego wariantu jest kwestią, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć - tłumaczył ekspert.

Wszystkie autorytety - ze strony WHO, agencji amerykańskich i europejskich - nakazują daleko idącą ostrożność. Są przesłanki wskazujące na to, że jest szansa na koniec pandemii, natomiast nie jesteśmy tego pewni - podsumował dr Szułdrzyński.

Piotr Salak: 29 tys. zachorowań tylko dzisiaj, 37 tys. w zeszłym tygodniu, a minister Niedzielski zapowiada: to może być koniec pandemii. Pana takie słowa śmieszą, dziwią, przerażają?

Dr Konstanty Szułdrzyński: Pandemia mnie nie śmieszy.

Mówię o słowach ministra.

Słowa ministra mają zbyt dużą wagę, żeby się z tego śmiać. To jest wyraz dużego optymizmu i oczekiwań społecznych. Wszyscy byśmy chcieli, żeby pandemia się skończyła. Wolałbym, żeby ogłosić koniec pandemii po jej zakończeniu, a nie przed. Parę razy już się pomyliliśmy.

Gdyby pan miał taką decyzję podejmować albo ogłaszać koniec pandemii - kiedy by się to stało?

Nie widziałem krajów, w których było ponad 200 zgonów dziennie średnio w ciągu tygodnia, które by znosiły wszystkie obostrzenia albo ogłaszały zniesienie tych obostrzeń, co jest de facto równoważne. Jeśli ogłaszamy, że będziemy znosić obostrzenia, to ludzie przestają je respektować, więc wychodzi na to samo.

Gdybyśmy na moment potraktowali na poważnie to, co mówi minister Niedzielski o końcu pandemii. Możemy powiedzieć tak: 80 proc. populacji ma już pewnego rodzaju odporność. 56 proc. jest zaszczepionych, pozostali pewnie przechorowali. 80-procentowa odporność to jest duża odporność populacyjna.

Wszystko wskazuje na to, że mamy odporność populacyjną. To, że szpitale nie są przepełnione w tej chwili, że nie są przepełnione oddziały intensywnej terapii świadczy o tym, że odporność populacyjna jednak zadziałała. Wirus zaskoczył nas nie raz. Mamy do czynienia z kolejnym jego wariantem. Te warianty od siebie różnią się dosyć znacznie - o pojedynczych mutacjach w ogóle już nie mówimy, mówimy tylko o takich grubych zmianach, wtedy nazywamy taki zmutowany wirus nazwą nowego wariantu. One się pojawiają. Wiemy, że są już nowe wersje Omikrona. Wiemy o tym, że Omikron się dosyć mocno różni od Delty negatywnie - jest bardzo zakaźny i potrafi ominąć naszą odporność, ale też pozytywnie - często nie powoduje aż tak ciężkiego przebiegu jak np. Delta. Pojawienie się nowego wariantu jest kwestią, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jeśli kolejny wariant - nie daj panie Boże - okazałby się bardziej niebezpieczny - wówczas takie triumfalne kończenie pandemii może być brzemienne w skutkach. Ludzie nie będą chcieli stosować się do restrykcji, gdyby one były potrzebne, choć przyjmijmy przecież, że nikt z nas tego nie chce.

Ja szukam ciągle optymizmu. Dzisiaj czytam wypowiedź dyrektora generalnego Moderny, który mówi, że jest 80 proc. szans na to, że wraz z ewolucją Omikronu czy też w ogóle Sars-Cov2 będziemy obserwować coraz mniej zjadliwe wirusy.

Miejmy nadzieję, że tak rzeczywiście będzie. Obserwacja pandemii przeszłych wskazuje na to, że celem ewolucyjnym wirusa jest mutowanie w kierunku takich wersji, które są bardzo zakaźne, ale stosunkowo mało zabójcze. To daje wirusowi możliwość szerzenia się. Jeśliby zabił całą ludzką populację - nie miałby się gdzie szerzyć. Dla niego to ewolucyjnie żaden zysk.

