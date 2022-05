"Wiemy, że sprawczynią (oblania farbą ambasadora Rosji - przyp. red.) była ukraińska dziennikarka. Rozumiem jej postawę, natomiast z punktu widzenia państwa polskiego: to my wyznaczamy standardy, jakie w Polsce obowiazują. Niezależnie od tego z kim mamy do czynienia i ambasador jakiego jest to kraju: standard cywilizowanego, demokratycznego kraju jest taki, że dyplomatów się chroni. Nie powinno do tego dojść" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM była polska ambasador w Rosji Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pytana o to, jak ocenia incydent, do którego doszło, gdy Siergiej Andriejew próbował złożyć kwiaty pod Cmentarzem-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie.

"Taki jest dodatkowy efekt uboczny: ten incydent to woda na młyn rosyjskiej propagandy. (...) Chociaż z drugiej strony trzeba rozumieć, że ta propaganda jest tak drapieżna, że zawsze sobie znajdzie pretekst" - dodaje gość Bianki Mikołajewskiej.