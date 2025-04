"Musi ta koalicja przetrwać, myśmy podjęli zobowiązania wobec wyborców, że będziemy rządzić przez cztery lata koalicyjnie. Koalicyjnie to oznacza, że każdy zachowuje swoją tożsamość, bo wyborcy na tę tożsamość głosowali, ale równocześnie jest zdolny do współpracy z innymi i po prostu tego się trzeba trzymać, nie ma innego wyjścia" – mówi gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej z Polski 2050. Jednocześnie minister nie odpowiedziała, kogo Polska 2050 poprze, jeżeli do II tury wyborów przejdą Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. "Jest niepotrzebne rozmawianie o II turze, jeśli mamy I turę" – stwierdziła.