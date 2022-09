"Mateusz Morawiecki wchodzi do historii jako premier biedy. Razem z Glapińskim, jako szefem Narodowego Banku Polskiego, (są – przyp. red.) odpowiedzialni za inflację i ludzkie nieszczęścia" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. "My mamy prostą, krótką propozycję, inaczej dzisiaj nie da się już tego zrobić – za rok wybory, trzeba usunąć ten rząd" – dodawał gość Pawła Balinowskiego.

Paweł Kowal / Karolina Bereza / RMF FM

"Oni nie postawią już żadnego nowego, sensownego premiera, nie mają pomysłu, nie są w stanie ludzi wyciągnąć z biedy, nie są w stanie przewalczyć kryzysu energetycznego. Trzeba się tylko modlić, żeby się im to wszystko nie posypało na jeszcze większe nieszczęście ludzi" - podkreślał.

"Proszę zobaczyć, co się dzieje z nauczycielami, proszę zobaczyć, co się dzieje ze służbą zdrowia, proszę zobaczyć, co się dzieje z KPO - nie są w stanie uzyskać tych pieniędzy z UE, nie są w stanie dogadać się z Komisją, cała Europa te środki ma, Polacy patrzą na to zdziwieni" - mówił Paweł Kowal.

Poseł KO podkreślał, że nie ma żadnych wątpliwości, że za rok PiS przestanie rządzić. "I będą duże zmiany dla ludzi, którzy pracują, którzy się poświęcają. Ta praca musi być uszanowana, to poświecenie musi być uszanowane. Ludzie muszą czuć się bezpiecznie. Ludzie, którzy wzięli kredyty hipoteczne, muszą wiedzieć, że państwo panuje nad sytuacją ekonomiczną i rata kredytu nie będzie im skakała o 100 czy 200 proc. To są bazowe warunki poczucia bezpieczeństwa ludzi i poczucia sprawiedliwości ludzi w kraju. I za to odpowiada rząd" - dodawał.

"Naprawdę patrzę na ten rząd - w kółko chcą, żeby im za coś bić brawo, chcą tylko ukłonów, nie są w stanie dzisiaj już prowadzić państwa. Proszę zobaczyć, co się działo przy Odrze - katastrofa zdarzyć się może zawsze, ale trzeba reagować. Oni przez kilka dni nie byli w stanie ustalić, co się stało i mieli pretensje, jak cały świat się starał domyślić, co się stało" - podkreślał gość Pawła Balinowskiego.

"Ludzie robią sensację, z czegoś, co jest oczywiste"

Czy Kowal jest spokojny o swoje miejsce na liście KO podczas wyborów parlamentarnych?

"Nie patrzę w ogóle na te wybory przez pryzmat swojego miejsca. Nie jestem posłem zawodowym, mam swoją robotę, piszę książki, prowadzę wykłady, prowadzę mnóstwo projektów naukowych. Nie siedzę od rana do wieczora, kręcę loczków nerwowo, myśląc, czy będę na kolejnej liście. Ja oczywiście zamierzam być w Koalicji Obywatelskiej" - zaznaczał.

W ubiegłym tygodniu lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk oświadczył, że "pierwszego dnia po wygranych wyborach zaproponujemy Sejmowi ustawę zakładającą, że aborcja do 12. tygodnia będzie wyłącznie decyzją kobiety". Co o tym sądzi Paweł Kowal?

"Ludzie robią sensację, z czegoś, co jest oczywiste. Od kiedy PiS zdemolował kompromis aborcyjny i zdemolował to zarówno na poziomie politycznym, jak i na poziomie Trybunału Konstytucyjnego, było jasne, że będzie nowa ustawa. I będzie nowa ustawa. Jak ona dokładnie będzie wyglądała, tego dzisiaj jeszcze nikt nie wie, to zależy od większości w Sejmie, ale będzie nowa ustawa. Aborcja jest nieszczęściem, aborcja jest problemem, trzeba zrobić dużo, żeby aborcji było jak najmniej. Moje poglądy tu się nie zmieniają, ale jest też faktem, że trzeba być wrażliwym na to, co się wydarzyło. I trzeba na to odpowiadać i następny Sejm na pewno na to odpowie" - podkreślał.

"Nie ufam PiS-owcom, jak zmieniają terminy wyborów i manipulują"

Paweł Balinowski pytał też swojego gościa o możliwe przesunięcie wyborów samorządowych o pół roku.

"To zły pomysł. W ramach obecnej ordynacji można tak oddalić jedne wybory od drugich, żeby nie było komplikacji. (...) Nie ufam PiS-owcom, jak zmieniają terminy wyborów i manipulują. Tak mam" - dodawał.

Paweł Kowal odniósł się też do odwołania Jacka Kurskiego z prezesa TVP. Czy ta decyzja zmieni sytuację w mediach publicznych.

"Nie sądzę, to nie chodzi o zmianę osoby, to chodzi o zmianę rozumienia do czego są media publiczne. Oni są dzisiaj machiną hejtu i nieszczęść wielu osób. Napuszczają Polaków jednych na drugich. (...) Jacek Kurski zrobił z telewizji publicznej ściśle partyjną telewizję" - zaznaczył.

"Jednym z podstawowych zadań, jak już wygramy wybory i będziemy zmieniać Polskę, to media publiczne z powrotem. Pewnie trzeba będzie naprawdę dużo zmienić, głęboko orać, żeby te media służyły znowu społeczeństwu, narodowi, a nie jednej partii" - mówił Paweł Kowal.