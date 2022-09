"Zagłosowaliśmy za reparacjami, bo dajemy szansę PiS-owi, żeby się wykazali, jeżeli uważają, że są w stanie. Polkom, Polakom odszkodowania za to, co się wydarzało w czasie II wojny światowej, się należą" – mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Barbara Nowacka, posłanka Koalicji Obywatelskiej

"Domagaliśmy się, żeby do tej uchwały reparacyjnej dopisać kwestie reparacji od Rosji za okupację sowiecką" - dodawała.

"Patrzymy na pewien interes polityczny, również obywatelek i obywateli. Tylko nie tędy droga ubiegania się o reparacje. Uchwała Sejmu jest pewnym kierunkowym manifestem, natomiast pytanie, co zrobi z tym PiS. (...) Inne kraje pozyskiwały swoje reparacje, to pozyskiwały je jednak drogą dyplomatyczną, a nie drogą szumnych konferencji prasowych lidera rządzącej partii" - podkreślała Nowacka.

"Jeżeli nie mamy polskiego ambasadora w Berlinie, nasza dyplomacja kompletnie leży i nie działa, to ciężko to widzę" - podkreślała. Dodawała, że wielu osobom należą się rekompensaty za II wojnę światową. "I jeżeli jesteśmy w stanie jako państwo działać, żeby wyrównać chociażby finansowo rachunki krzywd, to jest to w porządku" - mówiła.

Tomasz Terlikowski pytał Nowacką również o słowa Grzegorza Schetyny. Poseł PO mówił niedawno w RMF FM: "Nie uważam, żeby przyszły rząd - złożony z ugrupowań demokratycznych - wrócił do sprawy reparacji wojennych od Niemiec. To, co dzisiaj robi komisja Mularczyka i Kaczyński, jest tylko grą dla polityki wewnętrznej".

"Jestem wiceprzewodniczącą klubu (Koalicji Obywatelskiej - przyp. red.), stanowisko podjęliśmy wczoraj i to jest oficjalna decyzja. Za indywidualne wypowiedzi nie mogę ponosić odpowiedzialności, poza swoimi własnymi wypowiedziami" - mówiła.

"Macierewicz poniesie konsekwencje"

Barbara Nowacka odniosła się również do szefa podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. W poniedziałek w programie "Czarno na białym" w TVN24 został wyemitowany reportaż "Siła kłamstwa", w którym przedstawiono materiały wskazujące na to, że podkomisja Macierewicza dysponowała wynikami badań, które zaprzeczały tezie o wybuchu w skrzydle prezydenckiego samolotu Tu-154 lecącego do Smoleńska, a które nie zostały opublikowane. W programie podano, że co najmniej od grudnia 2020 r. Macierewicz i inni członkowie podkomisji dysponują materiałami, analizami i zagranicznymi raportami, które albo wprost wykluczają zamach, albo wskazują na katastrofę jako przyczynę tragedii z 2010 roku.

"Antoni Macierewicz powinien i poniesie konsekwencje za fałszowanie dowodów w raporcie, za ukrywanie dowodów - w tym raportu NIAR (National Institute for Aviation Research, amerykański instytut zajmujący się badaniem katastrofy - przyp. red.), za 8 milionów, za nadużycia swojej władzy, za nadużycia również państwowych pieniędzy. A uważam, że on (Macierewicz - przyp. red.), Jarosław Kaczyński i wielu innych polityków PiS (powinni ponieść konsekwencje - przyp. red.) za krzywdę, którą zrobili Polsce, żerując na katastrofie smoleńskiej, żerując na ofiarach katastrofy smoleńskiej, ich najbliższych, ale także na uczuciach nas wszystkich. My pamiętamy 10 kwietnia 2010 bardzo i to, co oni zrobili jest po prostu niegodne, niemoralne i obrzydliwe" - mówiła.

Jak Macierewicz - według Nowackiej - powinien zostać ukarany?

"Już składamy wnioski do prokuratury z kodeksu karnego za chociażby niedopełnienie obowiązków urzędniczych, za fałszerstwa dokumentów. Uważam, że prokuratura w demokratycznej Rzeczpospolitej po prostu się nim zajmie, bo nie wierzę w prokuraturę Ziobry" - zaznaczyła.

Jaka to powinna być kara? "Kara przewidziana kodeksowo za wszystkie działania. Uważam również, że taka osoba jak on nie powinna pełnić żadnych funkcji publicznych" - podkreślała.