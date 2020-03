"Ma wszystko głęboko przemyślane, przygotowywał się do tego od lat" - tak o wejściu Szymona Hołowni do polityki mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM pełnomocnik jego komitetu wyborczego Michał Kobosko. Pytany, czy w przypadku przegranej w majowych wyborach prezydenckich Hołownia powalczy o fotel premiera, Kobosko odparł: "Z wielu naszych rozmów wynika, że nie zamierza zawieść tych osób, które go tak masowo w Polsce już poparły, i będzie miał dla nich ofertę kontynuacji wspólnej działalności".

Równocześnie zaznaczył: "Polacy nie kochają partii politycznych, (...) raczej próby zakładania partii - Ryszard Petru, ale także Paweł Kukiz, ale także Janusz Palikot, ale także Robert Biedroń - to nie są udane generalnie przypadki - więc z tym zastrzeżeniem powiedziałbym, że nie partia, ale ruch społeczny".

Dopytywany natomiast przez Marcina Zaborskiego, czy z tego ruchu społecznego może jednak powstać partia polityczna, Michał Kobosko stwierdził m.in.: "Nie można niczego dzisiaj wykluczyć w polskiej polityce, ale rozmawiamy o długiej perspektywie".

Współpracownik Szymona Hołowni pytany był również przez Marcina Zaborskiego o postulowane w programie kandydata zwiększenie nakładów na system ochrony zdrowia np. poprzez zwiększenie składki zdrowotnej: czy wyższa składka zdrowotna oznaczać będzie, że będziemy płacić więcej?

"Jeżeli z analiz wyjdzie, że powinniśmy płacić więcej, to Szymon Hołownia będzie za tym, by poddać taki temat pod referendum" - oświadczył Michał Kobosko.

Marcin Zaborski: Jest pan absolutnie przekonany, że Szymon Hołownia nie skończy jak Ryszard Petru?



Michał Kobosko: To jest bardzo daleko idące porównanie. Właściwie nie widzę żadnych punktów styku. Szczerze mówiąc - nie wiem, skąd takie pytanie.



Pytam pana, dlatego że kilka lat temu wspierał pan Ryszarda Petru - wprost o tym opowiadając także niedawno. Czy Szymon Hołownia ma coś, czego brakowało, pana zdaniem, Ryszardowi Petru w polityce?



Oj to musielibyśmy wejść w pewną analizę zachowania, postępowania Ryszarda Petru....



To aż tak głęboko nie wchodźmy...

No właśnie. Tam było mnóstwo błędów na etapie nawet nie tworzenia partii, ale już po tym, jak ta partia szczęśliwie zakończyła pozytywnie wybory i weszła do Sejmu. Tam było właściwie nagromadzenie i wewnętrznych konfliktów, i błędów samego lidera, których symbolem jest to słynne zdjęcie z podróży do Portugalii.



Ale jak patrzy pan na liderów - Hołownia i Petru. Jest coś, co absolutnie ich odróżnia?



Hołownia ma to wszystko głęboko przemyślane. Przygotowywał się do tego od lat.



A Ryszard Petru nie przemyślał tego wejścia w politykę?



No z dzisiejszej perspektywy powiedziałbym, że chyba nie do końca przemyślał, skoro zakończyło się to tak szybko i nie osiągnął on właściwie żadnego celu - poza wprowadzeniem swojej formacji do Sejmu.

To patrzmy do przodu: czy może pan wykluczyć scenariusz, w którym za kilka miesięcy Szymon Hołownia powie tak: "Nie udało mi się zdobyć Pałacu Prezydenckiego, ale skoro stoi za mną wielu Polaków - powalczę o fotel premiera".



Trzeba pamiętać, że mówimy w tzw. normalnych realiach, które są dziś najbardziej prawdopodobne - o następnych wyborach w roku 2023. Czyli jest to dość długa perspektywa ponad trzech lat, więc z tym zastrzeżeniem powiedziałbym, że wiem niemal na pewno - oczywiście to wszystko jest w głowie Szymona Hołowni - ale z naszych wielu rozmów wynika, że on nie zamierza zawieść tych osób, które go tak masowo w Polsce już poparły i będzie miał dla nich ofertę kontynuacji wspólnej działalności...



W wyborach parlamentarnych?

No znowuż jest tak, że Polacy nie kochają partii politycznych, do partii nie należy się masowo. Raczej próby zakładania partii... Wspomniany Ryszard Petru, ale także Paweł Kukiz, ale także Janusz Palikot, ale także Robert Biedroń - to generalnie nie są udane przypadki zakładania partii politycznej, więc z tym zastrzeżeniem powiedziałbym, że nie partia, ale ruch społeczny...



Ruch obywatelski Szymon Hołownia tworzy już dzisiaj, o tym mówi, że go tworzy. Pytanie, czy ten ruch obywatelski wystartuje w wyborach parlamentarnych.



To jest, jak powiedziałem, jeżeli mówimy o trzech latach, to jest to ocean czasu w polskiej polityce...

Nie, ale mamy tu konkretne zapowiedzi...



Gdybym miał powiedzieć z własnej perspektywy, to tak: liczyłbym na to, że taki ruch wystartuje w wyborach i będzie chciał uczestniczyć w polityce w sposób szerszy zdecydowanie niż tylko wybory prezydenckie.



Na pewno zna pan doskonale program polityczny Szymona Hołowni - na wybory prezydenckie i w tym programie jest takie zdanie: "Nie chcę być liderem partii, która wygra kolejne wybory parlamentarne w 2023 roku. Chcę być prezydentem". Dlatego o to pytam, no bo pytanie, czy z tego ruchu obywatelskiego może powstać partia polityczna w najbliższej przyszłości?



Znowu - wychodzimy trochę za bardzo przed szereg, ja wyszedłem przed szereg. Szczerze mówiąc, czekamy na wyniki optymizmem...



Nie, pan już powiedział, że nie można tego wykluczyć...



Oczywiście, że nie można niczego dzisiaj wykluczyć w polskiej polityce, ale rozmawiamy o długiej perspektywie. Nasza perspektywa nazywa się 10 maja 2020...



To o niej rozmawiamy.



... i o niej rozmawiamy.



Czy Szymon Hołownia chce, żeby Polacy więcej płacili na system ochrony zdrowia w Polsce?



Czy my chcemy, żeby Polacy więcej płacili?



Czy Szymon Hołownia - kandydat na prezydenta - chce, żeby Polacy więcej płacili na system ochrony zdrowia?



Szymon Hołownia chcę przede wszystkim, żeby pieniądze Polaków odkładane na składkę zdrowotną, nie były zmarnowane - jak w tej chwili. To jest nasze podstawowe założenie.



To nieprawda.