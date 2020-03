"Uszczypliwości mają to do siebie, że są zazwyczaj ze strony osób, które są sfrustrowane. Wszyscy wiemy, że szanse na to, aby Władysław Kosiniak-Kamysz wygrał te wybory, są umiarkowane" - tak wiceszef kancelarii prezydenta Paweł Mucha skomentował głośną wypowiedź kandydata PSL na prezydenta, który w trakcie sobotniej konwencji w Jasionce zapowiedział, że "Adriana z siebie zrobić nie pozwoli". "Myślę, że w sposób mało elegancki zabiega dzisiaj o głosy" - skwitował Paweł Mucha.

Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (fot. Wojtek Jargiło) i prezydent Andrzej Duda (fot. Andrzej Grygiel) /PAP /