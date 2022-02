"W przypadkach sędziów, którzy nie wydali orzeczeń z rażącym naruszeniem prawa, postępowania dyscyplinarne zostaną umorzone. Nie widzę powodów do przeprosin" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM gość Bianki Mikołajewskiej, poseł PiS, Marek Ast. "Nie sądzę, żeby ustawy wprowadzone przez PiS osłabiły niezawisłość sędziowską" - zaznaczył przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości.

Marek Ast / Tomasz Gzell / PAP

Czy minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poniesie odpowiedzialność za zawieszanie sędziów już po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? "Nie jest mi wiadomo, żeby minister Ziobro łamał to orzeczenie i zawieszał sędziów. Pan minister działał w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa, więc działa zgodnie z prawem" - powiedział Marek Ast.

Jak zaznaczył gość RMF FM, "w Polsce żaden sędzia za treść orzeczenia nie podlega postępowaniu dyscyplinarnemu, chyba że to orzeczenie rażąco narusza prawo i sędzia z premedytacją wydaje takie orzeczenie". "Trudno, żeby wyrok, który jest wynikiem przestępstwa, nie spotkał się z reakcją w postępowaniu dyscyplinarnym, czy nawet karnym" - mówił Ast.

Czy obóz rządzący przeprosi sędziów za to, co zrobiło im państwo? "Nie widzę powodu do przeprosin, bo obowiązujące prawo w Polsce stwarzało możliwość wszczęcia postępowania przeciwko sędziom. Z orzeczenia TSUE nie wynika obowiązek przeproszenia sędziów" - powiedział poseł PiS.

