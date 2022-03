"Pewnie czeka nas duże spowolnienie gospodarcze i to o globalnym zasięgu" - mówił w specjalnym wydaniu Rozmowy w RMF FM Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. "Rosja i Ukraina to jedna czwarta światowej produkcji pszenicy – to ogromne uderzenie w przemysły spożywcze, ale też w Afrykę Północną, która żyła ze zboża importowanego z tamtego regionu" - zauważył.