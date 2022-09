„Eksplozje, jak popatrzymy na mapę, to doszło do nich tuż przy granicy wód terytorialnych Danii. To był sygnał dla całego NATO. Nie na wodach terytorialnych państwa członkowskiego, więc jeśli zakładamy scenariusz, że jest to sabotaż i – mówiąc wprost – sabotaż przeprowadzony przez Rosjan, to raczej jest to sygnał dla całego NATO i ostrzeżenie, że jesteśmy (Rosjanie – przyp. RMF FM) w stanie nie tylko eskalować kryzys energetyczny, ale znaleźć też pretekst do tego, żeby eskalować napięcia militarne” – mówił o uszkodzeniu gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dr Wojciech Lorenz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Naimski: Baltic Pipe daje niezależność od Rosji. Zapewni połowę polskiego zapotrzebowania na gaz