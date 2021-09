"Nie można zamknąć kopalni, nie można zamknąć elektrowni" – mówił lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM, pytany o karę nałożoną na Polskę przez Trybunał Sprawiedliwości UE za działanie kopalni Turów. "Niech rząd zaprosi nas na konsultacje. Niech pan premier powie: Nie daję rady, pomóżcie! I jedziemy!" – zaproponował szef ludowców.

Uważam, że opozycja wygra wybory, idąc w dwóch blokach, a nie w jednym - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Ci, co nawołują do jednej listy, przysłużą się partii rządzącej i doprowadzą do jej kolejnego zwycięstwa. Zrobię wszystko, żeby sformułować blok centrowo-prawicowy - zadeklarował.



Tusk wykorzystał tę sytuację, żeby posprzątać w Platformie i pozawieszać tych, którzy może nie są mu już dzisiaj potrzebni. Inny powód wydaje mi się kompletnie irracjonalny - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do informacji o tym, że Borys Budka i Tomasz Siemoniak "w związku z niezachowaniem należytych standardów", oddali się do dyspozycji szefa Platformy Obywatelskiej. Uważam, że polityka to jest dialog, a nie monolog, że to jest sztuka rozmowy i dochodzenia do kompromisów. Mogę się zgadzać z częścią rzeczy, mogę się nie zgadzać z wieloma rzeczami, które robi np. partia rządząca. Ale to nie znaczy, że nie będę rozmawiał. To jest jakaś szczerze mówiąc ciężka paranoja - tłumaczył lider ludowców.

Tomasz Terlikowski: Panie doktorze, pamięta pan taki cytat: "Puste sejmowe ławy PiS-u podczas informacji o przekrętach przy wyborach kopertowych to wyraz pogardy nie wobec byłego kolegi, którego sami uczynili prezesem NIK-u, lecz wszystkich Polaków, którzy zapłacili 70 mln zł za tę partyjną hucpę. Czego się boicie? Prawdy się boicie".

Władysław Kosiniak-Kamysz: Dokładnie tak. Boją się prawdy.

To jest pana cytat.

Boją się rozliczenia za te 70 mln zł.

To jest cytat z pana z 15 września. 17 września, kiedy ponownie był prezes Banaś w Sejmie, pana tam nie było. Były puste sejmowe ławy.

Był pan poseł Łopata, był pan poseł Siekierski, którzy reprezentowali w tej debacie nasz klub. W tamtej reprezentowałem ja. Byłem, uczestniczyłem. Dzielimy się - nie jesteśmy największym klubem.

Powiedział pan również: "Tego dnia miałem inne zadania".

Tak, miałem inne zadania w ciągu dnia sejmowego.

A wieczorem był pan na imprezie.

Dokładnie tak.

I nie ma pan do siebie o to żalu? Nie będzie się pan zawieszał, panie doktorze?

Akurat po posiedzeniu, to było po 22.

Późno pan dotarł?

Późno. To prawda.

Na zdjęcia się pan załapał. Ale nie będzie się pan zawieszał? Borys Budka został zawieszony...

To jest chyba jakiś pretekst. Donald Tusk wykorzystał tę sytuację, żeby posprzątać w Platformie i pozawieszać tych, którzy może nie są mu już dzisiaj potrzebni.

Czyli sugeruje pan, że były prezes Budka, Tomasz Siemoniak i Sławomir Neumann zostali po prostu - jak to zwykle Donald Tusk robi, po cichu sprzątnięci? A Donald Tusk patrzy, jak trupy płyną rzeką...

Inny powód wydaje mi się kompletnie irracjonalny.

Wyborcy PO i KO zareagowali bardzo ostro na to, co się wydarzyło, także niektórzy politycy. Radosław Sikorski pisał na Twitterze, że "nie można rozmawiać z totalniakami ze wschodu".

Czyli rozmowy posłów, ludzi o różnych poglądach powinny być w Polsce zakazane, tak? Doprowadzimy do tego, że w jednej ojczyźnie nikt z nas nie będzie mógł normalnie funkcjonować. Zamkniemy się w swojej bańce i będziemy tylko rozmawiać z tymi, którzy myślą podobnie, mają podobne poglądy i głosują tylko na jedną partię. To zwariujemy i naprawdę źle skończymy. To prowadzi do rozpadu narodów, społeczeństw i państw.

Ja się oczywiście zgadzam z tą tezą. Problem polega na tym, że tak długo budowaliście politycy wrażenie...

Ale proszę mnie nie łączyć z PO. Ja jestem szefem PSL-u.

Mówię w ogóle o politykach.

Ja rozmawiam z każdym. Czasem muszę upomnieć niektórych, tak jak pana posła Brauna, który opowiada straszne rzeczy w Sejmie i życzy komuś śmierci. Wtedy jako pierwszy reaguję. Uważam, że polityka to jest dialog, a nie monolog, że to jest sztuka rozmowy i dochodzenia do kompromisów. Mogę się zgadzać z częścią rzeczy, mogę się nie zgadzać z wieloma rzeczami, które robi np. partia rządząca. Ale to nie znaczy, że nie będę rozmawiał. To jest jakaś - szczerze mówiąc - ciężka paranoja.

Bardzo ostro krytykował pan ministra już byłego Szumowskiego, mówiąc, że "to jest wspomnienie standardów San Escobar, wyśnionego i wymarzonego. To już nie jest państwo z tektury".

Jeżeli on w tym samym studiu mówił, że maseczki nic nie dają, później nakazywał nosić te maseczki, rzucał się od ściany do ściany.

Pan doskonale wie, że wszyscy wtedy się wahali. Nie było wiadomo, czy zrobić to czy co innego.

Ale później był już czas przygotowania do drugiej fali pandemii. Nie wykorzystano tego czasu. Ostrzegaliśmy przed otwarciem szkół w ubiegłym roku - nikt tego głosu nie chciał słuchać. Mogę wchodzić w mocny spór merytoryczny, ale to nie znaczy, że nie będę rozmawiał czy nie będę miał szacunku do swojego adwersarza.

